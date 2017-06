Afrimi i Davy Klassen te Evertoni mund t’i hapë rrugën largimit të Rose Barkley. Futbollisti i përfaqësues angleze ka refuzuar të rinovojë kontratën me klubin nga Liverpuli dhe për të mos e humbur me parametër zero në të ardhmen drejtuesit e Evertonin po mendojnë shitjen e tij. Për Barkley interesohen Tottenhami dhe Arsenali, me skuadrën e Pochettinos që është favorite për të firmosur me 23-vjeçarin e talentuar.