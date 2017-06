Puna për sezonin e ri ka nisur zyrtarisht në Manchester ku skuadra e Jose Murinjos do të kryejë disa teste për të nisur më pas një turne të gjatë që do të shërbejë edhe si fazë përgatitore për sezonin e ri. Pavarësisht ideve të qarta që Jose Murinjo ka në kokë për merkaton, një pikëpyetje e madhe mbetet kapiteni Wayne Rooney. Ai është bashkuar me skuadrën, por njëkohësisht po mendon edhe largimin nga “Djajtë e Kuq”. Pas 13 viteve në “Old Trafford”, Rooney synon të nisë një aventurë të re.