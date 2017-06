Morata kalon tek Manchester United

Manchester United ka arritur marrëveshje me Real Madridin për Alvaro Moratën. Alvaro Morata më në fund ka vendosur për të ardhmen. Ai do të jetë pjesë e Manchester Unitedit nga sezoni i ri. Sipas Radio Onde Cero, Manchester United ka arritur marrëveshje me Real Madridin për Alvaro Moratën. Thuhet se “Djajtë e Kuq” do t’i paguajnë Real Madridit 73 milionë euro për spanjollin. Kurse, lojtari të hënën do të udhëtojë drejt Anglisë për të nënshkruar kontratë pesëvjeçare me ekipin nga “Old Traffrod”.

Jose Mourinho shkarkon Zlatan Ibrahimoviç. Premier League ka bërë publike listën e futbollistëve pa kontratë për sezonin e ardhshëm dhe mes shumë emrave është edhe ai i bomberit suedez. Një lajm i bujshëm ky për kampionatin anglez, por edhe i pritshëm, sepse dëmtimi i rëndë që pësoi Zlatan, bëri që drejtuesit e Man.United mos t’i ofronin sulmuesit rinovimin e kontratës edhe për një tjetër sezon, duke liruar kështu 35-vjeçarin. Tashmë “Djajtë e Kuq” janë vënë në ndjekje të një zëvendësuesi dhe alternativa është spanjolli Alvaroi Morata. Vendimi i marrë nga klubi anglez nuk ka qenë edhe aq i thjeshtë, por mund të konsiderohet si i detyrueshëm për shkak të dëmtimit, ku sipas mjekëve, Zlatan rikthehet muajt e parë të vitit 2018 dhe kaq gjatë United nuk mund të presë. Një aryse tjetër është edhe paga vjetore e sulmuesit.

22 milionë euro nevojiten për të mbajtur Ibrën me “Djajtë e Kuq”, jo pak për një futbollist që nuk mund të japë dot kontributin e tij. Ndërkohë nga Gjermania suedezit i ka ardhur një ofertë. Hertha e Berlinit, përmes një postimi në Twitter shkruan: “S’ke kontratë me Manchester United. Ne kemi tifozë të jashtëzakonshëm, por financa të dobëta. Mund të fitosh për të parën herë Bundesligën. Mendoje Zlatan”. Pas ftesës zyrtare tashmë është radha e Zlatan. Ndërkohë vetë bomberi në Instragamin e tij ka postuar një video ku në sfond dëgjohet melodia e muzikantit të famshëm italian, Ennio Morricone, e titulluar për një grusht dollarësh. Një lloj ironie nga ana e suedezit, që shigjeton drejtuesit e Manchester United. Ndoshta shkaku se përse nuk erdhi rinovimi është jo për shkak të dëmtimit, por prej pagës vjetore.