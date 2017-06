Mediu: Çdo republikan të votojë PD

Kryetari i Partisë Republikane, zoti Fatmir Mediu zhvilloi disa takime elektorale në Bashkinë e Vorës. Gjatë bisedimeve me banorë dhe simpatizantë në fshatin Gjokaj, kreu republikan paraqiti programin politik dhe ekonomik të Partisë Demokratike. Në fjalën e tij, Mediu theksoi se forcimi i ekonomisë individuale nëpërmjet taksimit të ulët do të jetë çelësi i suksesit të Republikës së re. Një tjetër takim Mediu zhvilloi dhe me banorët e Levanit në Fier, ku u shpreh se tashmë qeveria Rama ka dështuar në të gjitha premtimet e saj, por kryesisht në atë të vendosjes së ligjit dhe territorit nën kontroll. “Mund të ndryshosh pozicione politike për xhepin tënd, por turpin më të madh e ke me ata njerëz që të kanë votuar. I bëj thirrje çdo demokrati të kthehet në shtëpinë e vet. Çdo republikan të votojë PD”. Një tjetër takim gjatë ditës së djeshme ishte edhe ai me banorët e fshatit Picar, pranë Bashkisë Vorë.