Duka në Lushnjë: Rama braktisi socialistët

Kryetari i Partisë Agrare Ambintaliste, Agron Duka zhvilloi një takim me mbështetësit e PAA në Lushnjë, të cilët në këtë zgjedhje kontributin e tyre do ta japin për Partinë Demokratike. Duka u bëri thirrje fermerëve të Lushnjës të votojnë për Partinë Demokratike si të vetmen mundësi të mirë për ta. Duke folur në lidhje me programin e të djathtës për bujqësinë si heqjen e akcizës së naftës për fermerët, garantimin e tregjeve dhe mbështetje të tjera financiare për ta, Duka tha se është edhe diçka tjetër që jo vetëm fermerët, por edhe çdo qytetar shqiptar nuk duhet të pranojë qeverisjen nga krimi. “E ka përdor pushtetin me katër apo pesë burra të fortë. Edhe në Durrës. E ka ricikluar pushtetin përmes atyre duke u dhënë leje abuzive, duke u dhënë tendera etj. Dhe ka thënë ‘ç’më duhen njerëzit e tjerë, sepse njerëzit janë bagëti dhe unë i blej sa herë dua’. Ai socialisti i vërtetë, i cili ka votuar përherë Partinë Socialiste nuk ka përfituar as mirënjohjen dhe as respektin më minimal. Prandaj unë i bëj thirrje edhe të majtëve me shumë sinqeritet, sepse ne do të jemi edhe përfaqësues të tyre, sepse Edi Rama i ka nëpërkëmbur. Edi, së bashku me emisarët e tij nëpër qarqe, besoj edhe këtu në Fier dhe në Lushnjë këtë punë ka bërë. Duhet t’u themi mjaft këtyre, sepse pushteti është i njerëzve dhe jo i katër-pesë personave që riciklikojnë para kriminale dhe vazhdojnë mbajnë pushtetin. Në fund të fundit unë nuk mund të pranoj, refuzoj që fëmijët e mi të vazhdojnë të riciklohen me pushtet kriminal. Nuk është problemi se i qëndrova thjesht Bashës, por i qëndrova vetes time, familjes time. Dhe mendoj që nëse ne të gjithë jemi bashkë ai burri do të ikë andej nga erdhi sepse për këtë na kanë dhënë një dorë të fortë edhe ndërkombëtarët”, tha ndër të tjera Duka. Të pranishën në këtë takim ishin edhe kryesuesi i listës së Fierit për PD, z. Enkelejd Alibeaj, i cili bëri për përshkrim të programit të demokratëve për qeverisjen e vendit katër vitet e ardhshme, si dhe kandidati Olsi Çukaj.