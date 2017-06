Zërat për ndërprerjen e marrëveshjes mes Contes dhe Chelsea-t janë të pavërtetë. Klubi kampion i Anglisë dhe trajneri italian janë ulur në tryezë për të diskutuar detajet e rinovimit të kontratës dhe sipas të gjitha parashikimeve, firma do të vijë gjatë ditëve të ardhshme. Kontrata e re do të zgjasë deri në vitin 2022 dhe Conte do të përfitojë rreth 11 mln euro në sezon.