Comey, spiuni i “New York Times” në FBI

Vajza e Presidentit Trump, Ivanka, ka shpërthyer ndaj “ligësisë dhe keqdashësisë” kundër babait të saj.

Ajo tha se nuk e priste kurrë që njerëzit të tregoheshin kaq të ligj me babain e saj.

Në intervistën me shfaqjen televizive “Fox and Friends”, Ivanka tha se ajo kishte mbetur e shokuar nga keqdashësia e disa prej sulmeve të ngritura kundër presidentit.

Trump tha se ndihej “shumë e shokuar” nga dëshmia e fundit e ish-shefit të FBI-së, James Comey, në të cilën ai foli për lidhjet e dyshuara mes ekipit të Donald Trump dhe Moskës.

Ajo tha se dëshmia e saj mbështeste këmbënguljen e babait të saj se ai nuk ishte hetuar personalisht dhe se zoti Comey kishte publikuar materiale të klasifikuara në armikun mediatik të Presidentit Trump, gazetën “New York Times”.