Cilin shtet do të bëjë Rama?

Enver Bytyçi

Ky është premtimi i vetëm i tij. Por çfarë shteti?

1. Shtetin e shout!

2. Shtetin e fasadave!

3. Shtetin e kazinove!

4. Shtetin e kanabisit!

5. Shtetin e sistemit TIMS të prishur kur nga Shqipëria dalin kriminelët si Arben Frroku!

6. Shtetin e deputetëve kriminelë që me një të luajtur të syrit nga ana e Ramës dhunojnë në Parlament kolegët e tyre opozitarë!

7. Shtetin e Gestapos së OSHEE-së, me rreth 40 mijë të burgosur në një vit!

8. Shtetin e Eskobarit në liri!

9. Shtetin e koncesioneve për miqtë e tij!

10. Shtetin e korrupsionit të pakontrolluar!

11. Shtetin e pastrimit të parave!

12. Shtetin e spastrimeve politike!

13. Shtetin e shtabeve të propagandës, të emërtuar “PIAR”.

14. Shtetin e bunkerëve!

15. Shtetin e muzeve të nëntokës së miqve të tij të implikuar me mafien italiane!

16. Shtetin e plehrave!

17. Shtetin e Saimir Tahirit dhe Ilir Beqajt!

18. Shtetin e lobeve të universiteteve private!

19. Shtetin e investimeve diskriminuese!

20. Shtetin e favoreve për oligarkët e Rilindjes!

21. Shtetin e batutave!

22. Shtetin e diplomacisë së karficave ose të “bashkim-vëllazërimit” të kohës së Tito-Hoxhës!

23. Shtetin e avionëve dhe pistave të drogës!

24. Shtetin e Habilajve dhe makinës së drogës në pronësi të ministrit të Brendshëm!

25. Shtetin e Gjushëve të betonit e të dhunimit të trashëgimisë kulturore!

26. Shtetin e dhunimit të të drejtave të punëtorëve!

27. Shtetin e gjobave si mjet për gjoja ndërtimin e shkollave!

28. Shtetin e fyerjeve dhe diskriminimit krahinor!

29. Shtetin e lirimit të kriminelëve dhe kapove të bandave nga burgjet!

30. Shtetin e shpenzimeve qindra milionëshe për jetën e luksit të qeveritarëve!

31. Shtetin e dhunës mbi qytetarët e varfër që jetojnë me 45 euro në muaj ndihmë sociale!

32. Shtetin e tarifave të larta për studimet në universitetet publike!

33. Shtetin e dhunës kundër pushteteve të pavarura!

34. Shtetin e kapjes së mediave!

35. Shtetin e mashtrimeve pa kufi!

36. Shtetin e rritjes së çmimeve ose shtetin e çmimeve më të larta në rajon e në Europë!

37. Shtetin e pagave diskriminuese në të gjithë sektorët, sidomos për stafet akademike!

38. Shtetin e pensioneve qesharake, që nuk mjaftojnë as për ilaçet e të sëmurëve kronikë ose për pagesën e energjisë elektrike!

39. Shtetin e skandaleve të përditshme, vetëvrasjeve dhe krimeve makabre!

40. Shtetin e …. një mijë rekordeve të zeza! Kush ka vetëm pak memorie në këto katër vite, do të kuptojë se cili është shteti i Edi Ramës dhe cili është modeli i këtij shteti! Vetingu e reforma në drejtësi është maska!