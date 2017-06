Cërriku përzë Veliajn e Taulant Ballën: Jemi me Lulzim Bashën

Erion Veliaj i ka dalë në ndihmë Edi Ramës, duke bërë fushatë elektorale për Ramën, por ditën e dielë ai është përzënë nga Cërriku së bashku me Taulant Ballën. Ish-Kryeministri Berisha ka bërë publike një video në faqen e tij në Facebook, ku duket që banorët e mbledhur në qendër të qytetit janë ngritur në revoltë sapo kanë parë Veliajn dhe Ballën. “Pritja që i rezervuan dje qytetarët e Cërrikut, Lal plehut dhe Taulant Ballës!”, shkruan ish-Kryeministri Berisha në Facebook. Në video qytetarët thërrasin; “Ik, ik, ik”, “Jemi me Lulzim Bashën”, “Jemi me Republikën e Re”.