Basha, takim historik me Presidentin Trump

Kryetari i PD dhe Kryeministri i ardhshëm, Lulzim Basha është pritur dje në takim nga Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump. Takimi mund të konsiderohet historik për mesazhin që ai jep për shqiptarët në këto momente mjaft të rëndësishme politike, por është po aq historik për rikonfirmim e mbështetjes amerikane për Shqipërinë.

Basha ndodhej për një vizitë dy ditore në Uashington me rastin e zhvillimit të Javës për Zhvillimin e Fuqisë Punëtore. Basha ishte i pranishëm në diskutimet që u zhvilluan në Shtëpinë e Bardhë mbi reformat e Administratës Trump mbi uljen e taksave, stazhet e punës dhe financimin e studentëve. Pika të forta këto që gjenden të mirë detajuara edhe në programin ekonomik të Partisë Demokratike.

Basha ka ndërprerë fushatën elektorale në momentin më kulminant të saj dhe ka udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara për të marrë pjesë në aktivitetin e zhvilluar nga Shtëpia e Bardhë për Zhvillimin e Fuqisë Punëtore, ku diskutohen iniciativat e Presidentit Trump për uljen e taksave, politika këto që janë alternativa edhe të Kryetarit të opozitës Basha në këtë fushatë elektorale në Shqipëri.

“Sapo mbylla një vizitë dy ditore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjatë Javës së Shtëpisë së Bardhë për Zhvillimin e Fuqisë Punëtore ku po diskutohen iniciativat e administratës Trump mbi uljen e taksave, trajnimin profesional, stazhet e punës dhe financimin e studimeve. Mirënjohje të pakufishme Presidentit Trump dhe SHBA për mbështetjen për Shqipërinë dhe shqiptarët!” shprehet Basha në një reagim të pas takimin me Presidentin Trump.

