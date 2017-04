SKANDALI/ Si po vihet nën kontroll politik AMF

Çfarë po ndodh me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare? A po vendoset nën kontroll politik një institucion, i cili duhet të garantojë lirinë e tregut të sigurimeve? Të gjitha të dhënat të çojnë në një emërues të përbashkët: Po, AMF s’mund të jetë e pavarur në përfaqësim. Deri tani ka qenë, por nuk do të jetë më me përfaqësimin e ri. Pse? Le t’i marrim gjërat me radhë. Para pak javësh, Kuvendi shkarkoi Enkelejda Shehin që mbante detyrën e drejtueses së AMF.

Sapo në skenë doli kërkesa për largimin e saj, u duk nën dritën e diellit “pazari” që po bëhej me këtë institucion. Për të zëvendësuar Shehin, maskat e qeverisë si ministri i Financave, Arben Ahmetaj, konia e Ramës, Taulant Balla, si dhe vampiri i tregut të sigurimeve që në fillimet e tij, Anastas Angjeli, kanë vendosur një përfaqësues politik. Të gjitha këto lëvizje bëhen në funksion të lidhjeve okulte të ministrit të Financave dhe deputetit Balla dhe vampirit të sigurimeve Angjeli, për të hapur kompani sigurimesh dhe për të vjedhur paratë e qytetarëve. Ky grup i strukturuar korruptiv dhe tejet i rrezikshëm është duke përgatitur letrat për t’u futur në tregun e sigurimeve dhe më pas paratë të ndahen mes tyre, kumbarit Ahmetaj, sekserit Balla dhe vampirit Angjeli.

Nën lobingun e këtyre personave, Qeveria ka propozuar ish-deputetin Ervin Koçi si anëtar të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, që do të mbajë dhe funksionin e drejtorit të Përgjithshëm të Autoritetit për periudhën e mbetur deri në mbarim të mandatit të filluar nga Shehi. Koçi dha dorëheqjen si deputet në Kuvendin e Shqipërisë për të marrë detyrën e re. Kandidatura e tij do të votohet seancën e sotme plenare. Por këtu lind edhe shkelja ligjore. Pasi sipas nenit 5 të Ligjit Nr. 9572, datë 3.7.2006 “PËR AUTORITETIN E MBIKËQYRJES FINANCIARE, pika 3, 4 dhe 5 përcaktojnë qartë atë çfarë nuk mund të përfaqësojë zoti Koçi si anëtar bordi. Sipas këtij neni, anëtari i bordit duhet të jetë “me përvojë profesionale të paktën 7-vjeçare, nga e cila, të paktën, 5 vjet në njërën nga këto fusha ose në disa prej tyre të marra së bashku: a) financë-kontabilitet; b) administrim i shoqërive tregtare; c) këshillim ligjor i shoqërive tregtare; ç) hartim legjislacioni; d) shkencë e aktuarëve; dh) sigurime shoqërore dhe pensione. Me integritet moral dhe profesional dhe “Të paangazhuar në funksione drejtuese partiake”. A i plotëson këto kritere anëtari më i ri i bordit që pritet të jetë dhe kryetar i AMF deri në mbarim të mandatit të nisur nga e shkarkuara Shehi?

Detyra e drejtuesit të AMF-së, është një detyrë tejet e rëndësishme dhe në këtë kuadër historikisht është zgjedhur një figurë teknike dhe jo politike. Deri tani. Por për efekt vendimesh korruptive, siç treguam, disa figura të PS-së kanë vendosur ta thyejnë këtë rregull, duke e vënë AMF-në në shërbimin e tyre. Për këtë arsye, ne si opozitë e kundërshtojmë ashpër këtë vendim korruptiv. Aq më tepër që me anë të kësaj skeme korruptive, jo vetëm pasurohen në mënyrë të paligjshme, Ahmetaj, Balla dhe Angjeli, por ky emërim është në dëm të qytetarëve shqiptarë. Në këtë mënyrë, ne premtojmë betejë kundër emërimit, duke u shprehur të bindur se do ta rrëzojmë këtë emërim në Gjykatën Kushtetuese.

Arben SHAHINI