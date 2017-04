Si autobusët më nxënës mbushin takimet e Ramës

Ajo çka ndodhi dje në Fier me takimin e Ramës atje, është një tjetër dëshmi se me këtë kryeministër nuk mund të shkohet në zgjedhje. I mbetur vetëm e pa përkrahës, kreu i qeverisë ka dhënë urdhër që të gjitha shkollat e Qarkut Fier të mbyllen dhe nxënësit të jenë në Apoloni në orën 12:00, për të ndjekur takimin që Rama do të zhvillonte me “banorët” atje. Drejtorët e shkollave janë urdhëruar të ndërpresin mësimin ose ta bëjnë me orë të shkurtuara me qëllim që pjesëmarrja të ishte sa më e madhe. Nxënës shkollash nuk u vunë re vetëm në takimin e Apolonisë, por dhe në takimet e stisura dhe me skenar të parapërgatitur që Rama ka zhvilluar me shpërndarjen e tapive. Burime nga Qarku Fier shprehen se dhe në këtë proces ai është treguar selektiv, duke u përpjekur të nxjerrë para kamerave vetëm personat që njihen si militantë të PS-së, të cilët kanë përfituar me listë nga ky proces.

Ndërprerja e mësimit

Rreth orës 10:30, në qendër të Fierit ka pasur lëvizje më shumë se zakonisht. Përpara Prefekturës, janë rreshtuar autobuzët, të cilët u mbushën me nxënës, kryesisht të gjimnazeve. Të gjithë kanë shkuar atje të detyruar dhe përpara presionit për ulje të mesatares në rast se nuk shkojnë në atë takim. Orët ose janë bërë të shkurtuara ose nuk është bërë mësim fare, në kundërshtim kjo me çdo ligj të arsimit në vend. Jo më kot ishte zgjedhur dita e premte për këtë qëllim. Burime nga PS në këtë qark thanë për “RD” se Rama ka pasur më parë njoftime se pjesëmarrja e banorëve të Fierit do të ishte “anemike” dhe ka stisur një takim me “ata që votojnë për herë të parë”. Të njëjtat burime shprehen se në përgjithësi drejtorët e shkollave janë pjesë të strukturave të PS-së në atë rreth dhe prej kohësh është ndërrmarë një fushatë presionesh ndaj maturantëve për të votuar pushtetin aktual, duke i sjellë në kujtesë atë çka ndodhi me maturantët vitin e shkuar. Paramilitarë të PS-së, shihen çdo ditë në shkolla në përpjekje për të rekrutuar sa më shumë 18-vjeçarë, duke parë se rënia e votave e nxjerr dukshëm humbës Ramën në qarkun ku ai, jo pa ironi e quan hambar të votave. Zgjidhja tashmë duket se janë maturantët, duke përdorur si kartë të ardhmen e tyre, një xhest jashtëzakonisht i shëmtuar për këta të rinj, që duhet ta nisin jetën me kompromise votash. Të rinjtë dje, ishin të detyruar të shihnin një kryeministër të xhindosur, që fliste me një gjuhë mllefi. Duhet të shihnin Elisa Spiropalin, modelin e korrupsionit në dogana se si ja linte fjalën “shokut Gramoz” një relike e komunizmit, para sfondit me slloganin “Shqipëria që duam”. Pra, të rinjve të sjellë me pahir në atë takim u kish vënë si Spiropalin dhe Ruçin.

Absurdi i shkollës në Verri

Sjellja më absurde ishte ajo e drejtoreshës së shkollës “Vasil Sota” në fshatin Verri. Drejtoresha Aurora Bualli, është kushurirë e parë e ish-deputetit të këtij qarku Ervin Koçi, i cili u votua si drejtor i AMF. E njëjta drejtoreshë, e cila pengon të rinjtë të protestojnë për landfillin në këtë fshat, i cili rrezikon jetët e tyre dhe të familjarëve të tyre, vuri dje në dispozicion autobusët për t’i dërguar në takimin e Ramës. Prej ditësh në këtë fshat, banorët janë ngritur në protestë për të penguar ngritjen e landfillit atje, por fëmijët e tyre janë detyruar që të shkojnë në takimin e Ramës, për të dëgjuar parajsën që ai do të ngrejë në katër vitet e ardhshme. Për të dëgjuar se si po pengohet rruga e tij drejt pushtetit, se si po pengohet vettingu e të tilla broçkulla. Ndërkohë që landfilli, i cili rrezikon jetët e njerëzve në këtë fshat, del në plan të dytë. Një sjellje tipike prej diktatorësh dhe shërbyesve të tyre kjo, nga ai që u kish premtuar “rilindje” kombëtare, por që në pragun e shtëpisë po u sjell plehrat e botës, ndërsa fëmijët po ja ushqen me propagandën false jo vetëm të tij, por edhe të veglave të tjera si fjala vjen Elisa Spiropali, Gramoz Ruçi e të tjerë.

Reagimi i “Nisma Thurje”: Kjo që po ndodh është turp

Drejtoresha e shkollës “Vasil Sota” në Verri ju ka bërë presion nxënësve që të mos dalin në protestë kundër impjantit të djegies së plehrave. Ama sot (dje), të njëjtët nxënës i vuri në rresht për një dhe mbushi plot autobusin për t’i çuar në takimin me Edi Ramën, duke e ndërprerë mësimin. Leksioni që marrin nxënësit është: Jo vetëm ulni kokën përballë atyre që duan t’ju helmojnë, por edhe duartrokisni.

Turp!