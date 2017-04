Shoqëruesit e Ramës e rrëmbejnë para takimit

Shoqëruesit e Ramës kanë rrëmbyer dje në Fier një invalid me emrin Kapo Tafilaj i cili kërkonte të ballafaqohej me Ramën për problemet që kishte. Policët që kujdeseshin për “qetësinë” e Ramës në këtë takim e kanë marrë dhe e kanë ndaluar rreth dhjetë kilometra më tej personin, i cili kishte vendosur t’i thoshte disa të vërteta në sy.

“Një skandal në përmasa të paimagjinueshme ka shoqëruar vizitën e sotme të kryeministrit Edi Rama në Cakran të Fierit.

Për të mos prishur regjinë e takimit, ku personat që do të merrnin çertifikatat e legalizimit para kamerave dhe që do të përshëndesnin kryeministrin, ishin përzgjedhur, të tjerët, të njohur si kundërshtarë politikë, janë ndaluar të marrin pjesë në takim. Ndërsa një rast i rëndë, denoncon rrëmbimin nga Policia të një personi dhe shoqërimin e tij me makinë dhe lënien rreth 10 kilometër larg Cakranit, në rrugë nacionale. 55-vjeçari Kapo Tafilaj, nga fshati Hambar, invalid, i njohur si demokrat në gjithë zonën e Cakranit ka denoncuar dhunimin.Ai denoncoi se si e rrëmbyen 4 policë dhe me makinë e dërguan dhe e lanë në Poçem, rreth 10 kilometër larg nga Cakrani.

-Çfarë ju ka ndodhur sot zoti Tafilaj?

Pasi mësova se në Cakran do të vinte kryeministri Edi Rama, u nisa të merrja pjesë edhe unë në takim, se kisha edhe disa gjëra për t’i thënë. Rrugës, më dalin 4 persona civilë që m’u prezantuan si policë. Pa më dhënë asnjë shpjegim, më futën në një makinë dhe dolëm në rrugën nacionale. Kur arritëm në Poçem, pasi morën një telefonatë, më lanë në anë të rrugës dhe u kthyen.

-I njihni ju ata policë?

Si fytyrë po.

-Si të trajtuan, të thanë ndonjë gjë rrugës?

Nuk më dhanë asnjë sqarim, vetëm më thanë “bëjmë detyrën”. Nuk më keqtrajtuan.

-Ju i kërkuar sqarime se me urdhër të kujt po “e bënin këtë detyrë”?

I pyeta, por nuk më dhanë sqarime, ndërsa në momentin që më rrëmbyen pashë dy policë të zonës, të plotfuqishmit, Gramozin dhe një tjetër, emri i të cilit nuk më kujtohet, që ju thanë 4 civilëve “merreni këtë”.

-Tani ku ndodheni, u kthyet në shtëpi?

Po, po, u ktheva në këmbë.

-Por çfarë do t’i thoshit kryeministrit, për të cilin policët nuk ju lanë?

Do denoncoja “zaptimin” e fshatit Hambar, që nuk i ka mbetur asnjë metër tokë e lirë dhe se legalizimet që shpërndau sot i përfitojnë të fortët e militantët e PS-së. “Plaç të preftë. Burrë i poshtër. Ke 4 vjet që na gënjen”, do t’i thosha.