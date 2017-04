Rama nuk ka parë gjë akoma

Rama nuk ka parë asgjë akoma. Ai po tërhiqet nga qeveria pas protestës 45 ditore të opozitës, por nuk do të mbyllë dot problemet. Zgjedhje me Ramën nuk do të ketë. Pas 45 ditë protestash kauza e opozitës për zgjedhje të lira është pranë konkretizimit. Basha e paralajmëroi të shtunën si një javë vendimtare. Meta kërkon qeveri mirëbesimi dhe deklaron koalicion me kushte me PS.

Pedagogë, profesionistë, qytetarë të papunë u bashkuan për të denoncuar situatën e rëndë ku ndodhen familjet shqiptare sot.

Kryetari Lulzim Basha bashkëbisedoi me qytetarë për varfërinë dhe koston e lartë të jetesës, pamundësinë për të mbyllur muajin, për të paguar faturat, për të ndjekur universitetin.

Gjatë diskutimeve u theksua fakti se kjo qeveri për 3 vjet e gjysmë thelloi varfërinë ekstreme tek shqiptarët dhe goditi shtresën e mesme dhe të ulët të qytetarëve. Sipas shifrave të Bankës Botërore, në Shqipëri 45% e popullsisë jeton me më pak se 5 dollarë në ditë. Ndërsa skamja ka prekur 6% të popullsisë, e cila mbijeton me më pak se 2 dollarë në ditë.

Pedagogia Anita Gumeni tha se Shqipëria është vendi më i varfër në Europë dhe qytetarët paguajnë shërbimet më shtrenjtë se vendet e rajonit. Karburanti në Shqipëri është 30% më i shtrenjtë edhe pse jemi vend që e prodhon naftën. Më pas qeveria rriti edhe çmimin e gazit. Edhe pse premtuan se për familjarët çmimi i gazit nuk do të rritej, qytetarët thanë se gjithkush e di se çmimi është rritur nga 30 lekë për litër në 75 lekë për litër.

Gumeni denoncoi edhe mashtrimin për premtimin elektoral të rritjes së pagave me 10%. Kjo rritje page nuk arrin të mbulojë as shpenzimet shtesë të shkaktuara nga rritja e çmimeve dhe taksave që i kanë hequr shportës së shqiptarëve 20% të saj duke e bërë rritjen me 10% të pamjaftueshme për të balancuar rritjen e çmimeve të shportës.

Arsimi sot paguhet më shtrenjtë, ndërsa ata që përfundojnë shkollën dhe nuk gjejnë një vend pune, përbëjnë 40% të Shqipërisë.

Ish-drejtoresha e Institutit të Statistikave, Ines Nuri tha se askush nuk e beson Kryeministrin kur deklaron se ka hapur mbi 150 mijë vende pune për sa kohë shifrat e papunësisë vazhdojnë ende të rriten. Stivi nga Malësia e Madhe dëshmoi nga sheshi i lirisë se dyqanin e vogël që kishte prej vitit 1995, Rilindja ia mbylli në vitin 2013 duke i hequr të vetmin burim financiar familjes së tij.

Të papunët theksuan se jo vetëm nuk marrin ndihmë sociale, por duhet të paguajnë për shërbimet njëlloj si çdo qytetar. Lumturie Ratkoceri tregoi se edhe në një rast kur kryefamiljari kishte vrarë veten, duke lënë gruan me dy vajza adoleshente në shtëpi, shteti nuk i mundësonte ndihmë për shkollim vajzave, mamaja e të cilave paguhet 250 mijë lekë të vjetra dhe paguan 200 mijë lekë qira shtëpie, pa të drejtë për ndihmë sociale.

Kryetari Lulzim Basha tha se çdo shqiptar që dëgjon hallet e qytetarëve nga sheshi i lirisë, e gjen veten në rrëfimet e tyre pasi ata janë bashkuar më shumë se kurrë nën peshën e madhe të halleve që i kanë zënë.

“Kjo nuk do të thotë se ne vijmë këtu me naivitetin apo me euforinë se gjithçka ishte parajsë para tre vitesh e gjysmë. Absolutisht jo! Por, pyetja më thelbësore që i bëjmë njëri-tjetrit sot, është, a jemi sot më mirë se tre vjet e gjysmë më parë? 200 vende të reja pune çdo ditë që kur kanë marrë pushtetin, këtë po iu thotë shqiptarëve. Por në fakt, këto 200 mijë vende, janë 200 mijë familjarë, që janë sot kanë ikur në emigracion për shkak të kësaj qeverie. Kjo është një statistikë europiane”.

Basha tha se kërcënimet e kryeministrit se ka shumë për të humbur nëse ai largohet, vlejnë vetëm për të, për kriminelët dhe oligarkët e tij të tenderave.

“Kanë mbyllur mesatarisht 27 mijë biznese vit për vit. Kanë rritur mesatarisht me 30% deri në 50% faturat e energjisë për qytetarët anembanë vendit. Kanë shpenzuar 1 miliard e 200 milionë euro për shëndetësinë falas, që sot është në gjendje më të mjerë se çe gjetën.

E gjetën në trajektoren e futjes së vendit në BE dhe sot rrezikojnë dhe rikthimin e vizave për qytetarët shqiptarë, për shkak të aleancës së krimit me politikën që e ka kthyer vendin në delen e zezë të Europës. I pari që do të humbasë është krimi i organizuar shqiptar dhe kriminelët në Parlament dhe kryetarë bashkish.

Do të humbasin ministrat e korruptuar me në krye kryeministrin, i cili është akuzuar se zotëron një pasuri qindra milionë euroshe në banka offshore. Do të humbasë Vlima Nushi, Pandi Carapuli dhe një grusht oligarkësh që po i pijnë gjakun popullit duke marrë dhe fituar të gjithë tenderat, të gjithë koncesionet, të gjitha pasuritë e shqiptarëve”.

Lulzim Basha tha se vetëm me ikjen e Ramës paratë e taksapaguesve do t’u rikthehen atyre, përndryshe asgjë nuk do të ndryshojë sa kohë politika dhe krimi darkojnë së bashku.