Masakra e Stokholmit

Një kamion i vogël u përplas të premten në një kompleks dyqanesh të Stokholmit, duke vrarë të paktën tre persona, sipas njoftimeve të medias suedeze. Autoritetet kanë arrestuar një person lidhur me sulmin.

Policia e Stokholmit konfirmoi vdekjen dhe plagosjen e shumë vetëve. Janë konfirmuar katër të tillë

Kryeministri suedez Stefan Lofven, e quajti ngjarjen “sulm terrorist”.

Ai tha se “Qeveria është duke bërë çdo gjë për të sqaruar se çfarë ka ndodhur. Ne kemi këshilluar njerëzit që të jenë të kujdesshëm dhe të ndjekin këshillat e policisë,” tha Kryeministri.

Mbreti Carl Gustaf i Suedisë shprehu ngushëllimet për viktimat dhe familjet e tyre në një deklaratë të shkurtër.

Disa udhëheqës evropianë, përfshirë kancelaren Angela Merkel dhe kryetarin e Bashkisë së Londrës, Saddiq Khan, kanë lëshuar deklarata ku kanë shprehur solidaritetin me Suedinë.

“Një nga qytetet më dinamike të Evropës është goditur mesa duket nga njerëz që I duan të godasin atë dhe mënyrën tone të jetesës”, tha Presidenti i Komisionit Evropian. Jean-Claude Juncker. “Një sulm ndaj njërit prej vendeve tona anëtare, është një sulm ndaj të gjithëve ne”.

Incidenti ndodhi në një qendër tregëtare në një nga rrugët më të ngarkuara të qytetit, pranë stacionit qendror të metrosë.

Përplasja e kamionit me qendrën tregtare ndodhi rreth orës 15 sipas orës lokale. Pati raportime për të shtëna dhe u raportua për njerëz që largoheshim me vrap nga zona e incidentit, bëri të ditur televizioni suedez SVT.

Një kamion i rrëmbyer raportohet se goditi në qendrën tregtare Ahlens në rrugën me qarkullim të dendur Drottninggatan, një zonë qendrore këmbësorësh dhe pazari në qendër të qytetit, në afërsi të stacionit kryesor hekurudhor të Stokholmit.

Policia u ka bërë thirrje njerëzve që të qendrojnë larg qendrës së qytetit, pas raportimeve për shtënie me armë në dy pika të tjera të qytetit. Në televizionin suedez u treguan pamje tymi që dilnin nga qendra tregtare.

“Policia mori një thirrje emergjente që një person në një kamion ka plagosur njerëz të tjerë në Drottninggatan”, shkroi policia suedeze në twitter.

Ajo nuk e konfirmon arrestimin e një të dyshuari, siç u raportua në media më parë.

“Unë pashë të paktën tri të vdekur, po ndoshta janë më shumë”, tha raportuesi i radios suedeze, Martin Svenningsen. Shërbimi Informativ suedez tha se ka gjasa që numri i të vdekurve të rritet.

Qeveria e Gjermanisë u shprehu të afërmve të viktimave dhe forcave të shpëtimit mbështetjen e saj. “Mendimet tona janë te njerëzit në Stokholm, te të plagosurit, të afërmit, forcat e shpëtimit dhe te policia”, bëri të ditur zëdhënësi i qeverisë gjermane Steffen Seibert përmes twitterit. “Ne qëndrojmë të bashkuar kundër terrorit”, shtoi ai.