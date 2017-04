Futet heroinë në burgun e Drenovës

Një sasi prej rreth 12 gram drogë e llojit heroinë është gjetur brenda ambienteve të burgut të Drenovës në Korçë. Bëhet e ditur se rreth orës 24:00 pas mesnatës së djeshme, është ndërmarrë një operacion blic pranë këtij institucioni. “Nga kontrolli është konstatuar një sasi prej rreth 10-12 gram lëndë narkotike e dyshuar heroinë e fshehur në tualetin e dhomës së takimeve me familjarët. Menjëherë pas konstatimit të lëndës narkotike janë kryer veprimet e para proceduriale si dhe është njoftuar Policia e Korçës si dhe Prokuroria e Rrethit”, thuhet në komunikatë.

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka reaguar pas lajmit të raportuar se në burgun e Drenovës është gjetur një sasi lënde narkotike. Përmes një komunikate ky institucion sqaron ngjarjen.

E vërteta e sasisë së kapur qëndron krejt ndryshe. Pas informacioneve të mbledhura në rrugë operative, strukturat e specializuara të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve në bashkpunim me Shërbimin e Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve, rreth orës 12 pas mesnatës së djeshme kanë ndërmarrë një operacion blic pranë kësaj IEVP. Nga kontrolli është konstatuar një sasi prej rreth 10-12 gram lënde narkotike e dyshuar heroinë e fshehur në tualetin e dhomës së takimeve me familjarët.

Menjëherë pas konstatimit të lëndës narkotike janë kryer veprimet e para proceduariale si dhe është njoftuar Policia e Korçës si dhe Prokuroria e Rrethit. Nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve u mor në mënyrë të menjëhershme masa e pezullimit të shefit të Policisë së IEVP Drenovë si dhe e disa punonjësve të tjerë të policisë.

Ndërkohë vijojnë hetimet nga ana e strukturave të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve për rastin në fjalë si dhe për nxjerrjen e përgjegjësive. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, duke falenderuar mediat për pasqyrimin e rastit, ju bën me dije se është në interesin dypalësh pasqyrimi i versionit zyrtar të vërtetë dhe jo i teorive të pavërteta.