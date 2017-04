Bllokohet Dako për rritjen e çmimit të ujit

Punimet në sheshin “Veliera” në Durrës kanë shkaktuar debate të forta në mbledhjen e sotme të Këshillit Bashkiak të qytetit.

Kreu i grupit të këshilltarëve demokratë, Armand Teliti e quajti kriminale realizimin e projektit Veliera.

Teliti përsëriti kërkesën e bërë në çdo mbledhje të këshillit nga këshilltarët demokratë, se Prokuroria duhet të nxjerrë përgjegjësit e shkatërrimit të kësaj pasurie arkeologjike.

Nga ana e tij, Kryetari i Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako e cilësoi Velierën si një “projekt madhor për qytetin”.

Debatet janë ndezur edhe më shumë në pikën e fundit të rendit të ditës, pikë sipas së cilës do të rritej çmimi i ujit të pijshëm me 15%, e cila u fut në rendit e ditës pak para fillimit të mbledhjes. Kjo shkaktoi debate të forta.

PD dhe LSI votuan kundër, pasi nuk ishin njohur me këtë relacion. Kështu kjo pikë nuk u miratua.

Debate krijuan edhe 7 pikat e para të rendit të ditës, ku këshilltarët demokratë votuan kundër.

Këshilltarët e PD-së akuzuan Bashkinë për mos realizimin e mbledhjes së taksave.