Dogana malazeze prej dy ditësh vazhdon të kthejë shqiptarët që janë punëtorë sezonalë në Malin e Zi. Sipas personave të kthyer, doganierët e vendit fqinj janë sjellë në mënyrë arrogante dhe u kanë kërkuar të kenë 200 euro me vete si garanci. Martin Bërthamza, një nga të kthyerit thotë se ka vite që punon në Malin e Zi gjatë ditës dhe në darkë kthehet në shtëpi. Ai thotë se, punon në mirëmbatje për 20 euro në ditë.

“Duan 200 euro në portofol, ne 200 euro si kemi tek shtëpia. Ku t’i marrim. E ktheu dhe përplasi kartën e identitetit. Po të ishte amerikan nuk e përplas kartën, ja jep në dorë, urdhëro i thotë zotëri dhe e respekton. Më keq më vjen për kartën se jam shqiptar, është karta e Shqipërisë”, shprehet ai.

Kjo kërkesë e re në doganën e përbashkët të Muriqanit vetëm në javën e fundit ka penalizuar rreth 100 shtetas shqiptarë që kanë arritur të sigurojnë një punë për të mbajtur familjen, në shtetin kufitar të Malit të Zi.

Pritet që kjo çështje të ngrihet edhe në Kuvendin malazez, pasi partitë shqiptare janë njohur me problemin në fjalë dhe kanë përgatitur propozimin që me ardhjen e sezonit turistik të hiqen kontrollet në pikat e përbashkëta kufitare Shqipëri-Mal i Zi, si dhe të shqyrtohet kjo çështje. Nga ana tjetër, qytetarët thonë se në fillim duhet t’i mbrojë shteti shqiptar, duke apeluar për negociata me Malin e Zi për heqjen e barrierave në kufi.