Ish-Kryeministri Berisha ka denoncuar publikisht ripunësimin e mësuesve që u pushuan nga puna për korrupsion dhe dhunë ndaj fëmijëve. Denoncimi është bërë nga dy qytetarë, të cilët i janë drejtuar me mesazhe ish-Kryeministrit, duke e informuar se, ish-drejtoresha e shkollës “Gjon Buzuku”, dhe nëndrejtoresha u pushuan nga puna për shkelje të rënda, por janë punësuar sërish pas ndërhyrjes së Ramës. Po ashtu është punësuar nga Veliaj edhe ish-drejtoresha e Shtëpisë së Fëmijës në Shkodër, Anjeza Gjeluci, e cila u pushua për dhunën ndaj fëmijëve jetimë.

“Rilindësit janë si rrushi i Nastradinit! Pushohen nga detyra për korrupsion dhe dhunë ndaj fëmijëve, rifillojnë punë me ryshfet. Lexoni mesazhet e qytetarëve dixhitalë!”, shkruan Berisha, duke publikuar mesazhet e dy qytetarëve.

“Ish-drejtoresha e shkollës “Gjon Buzuku”, Anila Mukaj, e cila u kap me shkelje të rëndë në atë shkollë bashkë me nëndrejtoreshën, pasi u shkarkuan të dyja ja hoqën të drejtën e të ushtruarit të profesionit të mësuesit, ndërkohë drejtoresha Anila Mukaj është emëruar mësuese në shkollën “Fan Noli”, shkruan qytetari.

“Zoti Berisha, këtë zonjë ish-drejtoreshë në Shtëpinë e Fëmijës në Shkodër, (Anjeza Gjeluci), që thotë se Rama është idhulli i saj, e la ca muaj pushim sa të harrohej ngjarja e dhunës në jetimoren e Shkodrës dhe pastaj e solli në Tiranë, dhe e ka bërë drejtoreshë për Konviktet në Bashkinë e Tiranës, Erjonka e Edvushkës. Këtë info po ta jap për dijeninë Tuaj. Të uroj çdo të mirë dhe suksese!”, shkruan një qytetar tjetër.