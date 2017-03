Strategjia dixhitale e Brexit

Mitchel Labiak

Rezultatet e referendumit të Britanisë së Madhe kishin domethënie të ndryshme për shumë njerëz. Për disa ishte një katastrofë ekonomike dhe një hap historik mbrapa i shtyrë nga ksenofobia dhe injoranca. Për të tjerë, ishte një moment i lavdishëm kur qytetarët e zakonshëm britanikë i thanë jo globalizimit dhe establishmentit. Për pak të tjerë, ishte shembulli konkret i suksesit të një fushate marketingu dixhitale brilante.

Sot, marketingu dixhital i suksesshëm nuk bëhet detyrimisht për qëllime të gabuara apo për qëllime të sakta. Në këtë rast mund të themi se ishte një luftë ku ekipi i fushatës së Brexit ishin më të zotë për të fituar garën dixhitale krahasuar me rivalët e tyre pro europianë.

Nuk po diskutohet nëse Brexit ishte një vendim i saktë apo i gabuar dhe nuk flitet për analiza statistikore të sondazheve, duke injoruar plotësisht atë që ndodhi me të vërtetë. Sondazhet e përhapura në media ishin arsyeja përse njerëzit u çuditën aq shumë pas rezultatit të referendumit. Të paktën të gjithë ata që punonin nëpër newsroom-e të ndryshme. Për këdo që njeh mirë fushën e marketingut dixhital, rezultati duhet të kishte qenë i dukshëm.

Vota për t’u larguar nga Bashkimi Europian ishte më e fuqishme për shkak të mënyrës se si i tërhiqte njerëzit kundrejt një fraze me dy fjalë, e cila kur klikohej në Google, të jepte pikërisht rezultatet që kërkoje. Ishte një frazë ideale, tërheqëse dhe kishte atë që marketierët dixhitalë e quajnë “qëllim komercial”. Me fjalë të tjera, njerëzit që klikonin “Voto largimin” në Google prezantoheshin me forma nga më të ndryshmet bindëse dhe arsyet përse ky vendim do të ishte i duhur.

Në të kundërt, “Më të fortë në BE” ishte një emërtim marke e një fushate të hutuar, që njihej gjithashtu me emërtimet “Voto qëndro” dhe “Vota për të ndenjur”. Pothuajse askush nuk i referohej fushatës me emërtimin real të saj: “Britania më e fortë në Europë”. Në fakt, analizat e trendeve në Google tregon qartë se termi “Voto largimin” ishte më i klikuari gjatë kohës së fushatës.

Strategjia e marketingut

Së pari, strategjia e “Voto largimin” ishte mëse e suksesshme dhe fraza tepër e përdorur, madje ishte termi më i kërkuar se çdo term tjetër i promovuar nga fushata rivale. “Voto qëndro” arriti të fitonte njëfarë popullariteti gjatë muajit qershor, ndërsa “Më të fortë në BE” duket si një frazë, e cila nuk është klikuar pothuajse fare në Google, madje fraza “Britania më e fortë në BE” është pothuajse e padukshme.

Së dyti, duhet marrë në konsideratë fakti se cikli i fushatës në Britaninë e Madhe është shumë i shkurtër krahasuar me atë të Amerikës. Nga të dhënat e analizuara, duket qartë se fushata “Voto largimin” filloi në fund të janarit 2016, rreth pesë muaj përpara zhvillimit të referendumit. Në të kundërt, fushata fituese “Make Amerika Great Again” e Donald Trump ka nisur plot 15 muaj përpara zgjedhjeve të nëntorit.

Për sa i përket fushatës për të qëndruar brenda Bashkimit Europian është e vështirë të identifikosh kohën se kur ka filluar, nëse ka filluar ndonjëherë, sepse sasia e kërkimeve për këtë frazë nuk ka ndryshuar asnjëherë. Rezultatet e analizës së periudhës 5-vjeçare janë akoma më negative. Se fakti që fraza nuk është rritur kurrë, as në prag të referendumit, gjë që tregon se njerëzit nuk e lidhnin në asnjë moment fushatën me qëndrimin në Bashkimin Europian, por vetëm me largimin prej tij.

Për të krijuar një ide se kur mund të ketë nisur realisht fushata “Më të fortë në BE”, atëherë duhet të izolosh termin “Më të fortë në BE” dhe të filtrosh rezultatet e kërkimit për të marrë vetëm ato që kanë lidhje me Mbretërinë e Bashkuar. Pas filtrimit të rezultateve, informacionet që ofroheshin kishin përsëri të bënin me largimin nga Bashkimi Europian, jo qëndrimin në të. Në fakt, termi është përdorur shumë kohë më parë, por për t’ju referuar një debati tërësisht të ndryshëm, jo për referendumin. Me pak fjalë, kjo frazë në Google nuk të ofronte asnjë informacion pro qëndrimit në BE.

Një tjetër analizë e trendeve të kërkimit në Google, ka marrë në konsideratë periudhën maj-korrik dhe vetëm kërkimet e bëra në Mbretërinë e Bashkuar. Nga kjo analizë është akoma më e qartë se çfarë ka arritur të realizojë fushata “Voto largimin”. Në këtë pikë, ekspertët duhet të habiteshin jo për fitoren e Brexit, por për faktin që ka fituar me vetëm 4 për qind. Nëse kërkimet në Google do të ishin vota, gara do të ishte zhvilluar ndryshe.

Në shumicën e kërkimeve të tyre, njerëzit përdornin edhe frazat “a duhet të votoj për t’u larguar nga BE” ose “a duhet të votoj për të qëndruar në BE”. Këto shpesh quhen kërkime “informuese” ose siç i quan Google, kërkime nga njerëzit që duan përgjigje konkrete. Në fund të analizës duket qartë se ajo që njerëzit kërkonin më shumë ishin arsyet për të votuar largimin nga Bashkimi Europian dhe fushata pro Brexit i ka dhënë shumë të tilla. Në fund, strategjia më e mirë fitoi.

Përgatiti:

KLARITA BAJRAKTARI