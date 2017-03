Rama në hotelin e Klement Balilit, i filmuar nga kamerat

Edi Rama është filmuar në skena erotike në ambientet e Santa Quarantës! Ka qenë kjo dëshmia e gazetarit Artan Hoxha menjëherë pas shkarkimit të Saimir Tahirit nga ministër i Brendshëm, deklaratë që është mbështetur më pas dhe nga ish-Kryeministri Sali Berisha. Në statusin e tij, gazetari Hoxha shprehet se në serverin e kamerave të sigurisë të Santa Quarantës nuk do të dalë askush prej ministrave të shkarkuar, por do të dalë pikërisht kreu i qeverisë Edi Rama. Artan Hoxha njihet për lidhjet e tij të ngushta me Policinë e Shtetit. Menjëherë pas kësaj deklarate, me anë të një postimi ka reaguar dhe ish-Kryeministri Sali Berisha, i cili është shprehur: “Të dashur miq, sonte (të dielën) në darkë Saje qorri, nëpërmjet një gazetari me afinitet të madh me policinë, denoncoi, pa kaluar 24 orë nga shkarkimi, Edvin Kristaq Ramën si personin që është filmuar në skena erotike në Santa Quaranta dhe për rrjedhojë është peng i Balilit. Qytetarë, ky denoncim klamoroz i Saje qorrit ndonëse pas shkarkimit të tij, dëshmon se Ediskobari është peng i Eskobarit të Ballkanit dhe kjo përbën dëshminë më të rëndë të gjendjes katastrofale ku është katandisur Shqipëria! Vetëm revolucioni demokratik që vazhdon fitimtar prej 22 ditësh do të shpëtojë Shqipërinë”, thotë Berisha. Skandali i hyrje-daljeve të krerëve të qeverisë në hotelin e Klement Balilit me të dashurat e tyre u denoncua fillimisht nga ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani, menjëherë pas shkarkimit të tij nga detyra. Por në rast se është e vërtetë ajo që thotë Hoxha, atëherë kjo tregon jo vetëm anën morale të qeverisë, por edhe diçka tjetër, faktin që Edi Rama i mban kontaktet të drejtpërdrejta me krerët e drogës. Po ashtu dhe trafikantët në krye të dikastereve janë vendosur me urdhër të tij direkt dhe kjo dëshmon dhe pafuqinë e organeve shtetërore për të goditur këtë fenomen. Pra, është e qartë se heqja e Saimir Tahirit nuk zgjidh asgjë në këtë mish mash droge të sajuar nga vetë kreu i qeverisë. Aq më pak vendosja në krye të një tjetër personi, të lidhur ngushtë me narkotrafikun pritet t’i japë një hov akoma më të madh kultivimit dhe trafikimit të saj në këto prag zgjedhjesh. Nga ana e tij ish-Kryeministri ka bërë publik dhe një tjetër fakt në lidhje me ministrat e shkarkuar. Sipas tij shkarkimi ka ardhur pikërisht për t’u mbyllur gojën, pasi në rast se ata bëjnë publike dosjet e korrupsionit që kanë në dorë rreth tij, atëherë denoncimet e Manjanit do të ishin “thjesht një kafe” përpara skandalit që do të plaste.