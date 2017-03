Plantacion droge me vlerë 300 mijë euro, arrestohet shqiptari në Itali

Policia italiane ka arrestuar një 44-vjeçar shqiptar, pasi kishte mbjellur mbi 1 mijë bimë kanabis që në vlerë tregu kalojnë 300 mijë eurot. Lajmi bëhet i ditur nga mediat italiane sipas të cilave, shqiptari, emri i të cilit nuk bëhet i ditur është arrestuar, pasi kishte mbjellë një plantacion me kanabis në zonën e Comos.

Mësohet se atij i janë zbuluar mbi 1 mijë bimë kanabis, gjatësia e të cilave ishte rreth 2 metra. Sipas mediave italiane, nëse droga do të dilte në treg, shqiptari do të mund të merrte nga plantacioni i kanabisit rreth 35 mijë doza, ndërsa do t’i sillnin një fitim në treg prej 300 mijë euro. Shqiptari akuzohet për prodhim, trafikim dhe posedime të paligjshëm të drogës.