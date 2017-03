Nishani me Bouffier: Jo standarde të dyfishta me Reformën në Drejtësi

Presidenti i Shqipërisë, Bujar Nishani, ka pritur dje në një takim të veçantë Kryeministrin e Landit gjerman të Hessen-it, Wolker Bouffier, i cili po zhvillon një vizitë dy ditore në Shqipëri, në kuadrin e një turi rajonal. Presidenti Nishani shprehu në mënyrë të veçantë mirënjohjen e Shqipërisë dhe shqiptarëve për miqësinë, ndihmën e drejtpërdrejtë dhe mbështetjen e vazhdueshme të Gjermanisë dhe gjermanëve, për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik e social të vendit, si dhe integrimin në strukturat euroatlantike dhe ato evropiane. Duke iu referuar marrëdhënieve të shkëlqyera e të bashkëpunimit strategjik, Kreu i Shtetit e siguroi zotin Bouffier se, mirënjohja ndaj Gjermanisë dhe popullit gjerman është gdhendur thellë në memorien e shqiptarëve. Kreu i Shtetit përshëndeti interesin rajonal të Bouffier, si dhe e konsideroi vizitën e tij në Shqipëri si shumë domethënëse e të rëndësishme për zhvillimin e marrëdhënieve mes Shqipërisë e një prej Landeve më të zhvilluara të Republikës Federale të Gjermanisë. Presidenti Nishani vlerësoi gjithashtu interesin e Landit të Hessen-it për të zhvilluar marrëdhënie të bashkëpunimit ekonomik e tregtar me Shqipërinë, si dhe për të mbështetur me projekte të ndryshme zhvillimore, ku një vlerë të veçantë marrin projektet për kthimin e shpresës dhe mbështetjen e perspektivës profesionale të të rinjve shqiptarë në atdhe. “Procesi i integrimit evropian, si projekti më madhor i vendit lidhet me arritjen e standardeve evropiane, ku krijimi i shpresës dhe mundësive për një jetë më të mirë në vend mbetet standardi themelor e që lidhet ngushtësisht me të gjithë elementët e tjerë të reformave që do ta afrojnë vendin me BE-në”, u shpreh Kreu i Shtetit. Presidenti Nishani e njohu gjithashtu Bouffier me reformat e gjithanshme e të pandalshme të ndërmarra nga institucionet shqiptare. Duke u ndalur në mënyrë të veçantë në Reformën në Drejtësi, Presidenti Nishani theksoi se është një ndër reformat më të thella e më të rëndësishme për të ardhmen e vendit, ku Gjermania, falë modelit dhe potencialeve të saj mund të japë një ndihmë konkrete. “Përmbushja e saj me sukses varet nga transparenca dhe aplikimi i një standardi dhe jo e standardeve të dyfishta. Vetëm kështu mund të rritet besueshmëria mes palëve dhe të përmbushet reforma me sukses”, u shpreh Presidenti Nishani. Nga ana e tij, Bouffier, duke iu referuar potencialeve ekonomike e njerëzore të Shqipërisë, shprehu gatishmërinë e Landit që drejton për të qenë aktiv në mbështetjen e zhvillimeve në Shqipëri, si dhe krijimin e një klime të përshtatshme për kapitalet, ekspertizën dhe investimet gjermane në Shqipëri.