New Europe: Saga e vilës shqiptare të Vlahutin vijon

11 pyetje iu dërguan Shërbimit evropian të Marrëdhënieve me Jashtë nga eurodeputetja Ingerborg Graessle, Presidente e Komitetit Evropian për Kontrollin e Buxhetit. 11 përgjigje u dërguan. Parlamenti megjithatë i konsideroi këto përgjigje si të paqarta dhe evazive. Të marrim për shembull pyetjen 9. Mendo se cili mund të ishte reagimi i hetuesve të OLAF nëse gjatë pyetjeve, ata do të merrnin përgjigje të tilla, e më pas gjykojeni vetë. Pyetje: A është EEAS në dijeni të ndonjë të afërmi apo anëtari të qeverisë shqiptare që punon për delegacionin e BE në Tiranë? Nëse po, a mund të na vini në dispozicion emrat e tyre? Përgjigje: EEAS konfirmon që nga njohjet tona më të mira asnjë anëtar që po punon për delegacionin e BE në Tiranë nuk është i afërm apo anëtar i lartë në qeverinë shqiptare. E njëjta gjë mund të thuhej edhe për Kim Jong-unin që “nga njohjet tona më të mira, Shkëlqesia e tij nuk është kriminel”. Sa për shpjegimet e dhëna me pagesë, përgjigjja është qesharake nëse e krahason me informacionin speficik e të mbipaguar (duket të jetë mbi 1 milion euro) i publikuar në Neë Europë më 5 shkurt 2017. Çështja e vërtetë, megjithatë, është sjellja politike e ambasadores së BE në Tiranë, Romana Vlahutin në këndvështrimin e zgjedhjeve të 18 qershorit. Kjo është diçka që Federica Mogherini duhet t’i kushtojë vëmendje, pasi duket se ambasadorja e saj është shumë aktive përsa i përket fushatës elektorale. Por mbi të gjitha, një nga çështjet e shumë përfolura në Tiranë është specifikisht lidhja e një partie politike me trafikun e narkotikëve.