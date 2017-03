Që LSI nuk e sheh me simpati emërimin e Fatmir Xhafajt si Ministër të Brendshëm, kjo nuk është një sekret, por Meta e ka bërë të qartë se emrat e ministrave janë ekskluzivitet i Edi Ramës. Në këtë situatë, kur pritet votimi në kuvend i 4 ministrave të rinj, Ylli Manjani i hedh benzinë zjarrit. Me një status në Tëitter, Manjani i kujton deputetëve të LSI se do të votojnë një njeri që akuzohet për shkulje thonjsh, jo për mani (pedi) kyr. “Dështim i sistemit politik dhe kushtetues!” e quan Manjani.