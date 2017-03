Kreu i PD me ambasadorët e BE: Optimizëm për kërkesat e opozitës

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha bashkë me aleatët opozitarë zhvilloi një tjetër drekë punë me ambasadorë të vendeve të BE ku është diskutuar mbi gjendjen e rënduar politike që ka përfshirë vendin ashtu si edhe qendrimin e opozitës për të qendruar deri në fund në betejën për krijimin e një qeverie teknike që do të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme. “Diskutuam për gjendjen politike në vend dhe bashkë me përfaqësuesit e tjerë të koalicionit opozitar, bëmë të qartë vendimin tonë për të mos u tërhequr nga beteja qytetare, nga beteja popullore për zgjedhje të lira dhe të ndershme, deri në realizimin e kushtit të vetëm të opozitës që është; një qeveri teknike me vullnet të gjerë politik për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme”, tha Basha. Kreu i PD tha se nga ana e amabasdorëve të BE pati optimizëm në lidhje me kërkesat e paraqitura nga opozita. “Për sa kohë më njihni, edhe si ministër i Jashtëm, nuk kam folur në emër të ambasadorëve, e s’mund të flas sot në emër të ambasadorëve. Qëllimi ishte një bashkëbisedim dhe ishte shumë i frytshëm, dashamirës, mbështetës për qëllimet europiane dhe europianizuese të qendresës, të lëvizjes tonë popullore. Unë, besoj edhe kryetarët e partive të tjera të koalicionit, ndahemi edhe nga kjo drekë me shumë optimizëm dhe akoma me më shumë vendosmëri për t’i shkuar deri në fund kauzës tonë”, u shpreh Basha.