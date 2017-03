Hakmarrja për Drejtësi hoqi Tahirin si ministër

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha deklaroi mbrëmë në një intervistë në “Opinion” se largimi i Tahirit si ministër i Brendshëm ka ardhur pas një lufte mes krimit në qeveri. Rama ka larguar Tahirin për t’i dhënë Ministrinë e Brendshme terroristëve të Hakmarrjes për Drejtësi.

Basha deklaroi se opozita nuk lëviz nga vendimi i saj i deklaruar, ajo kërkon qeveri teknike dhe jo kokën e disa ministrave.

Kreu i opozitës, tregoi se largimi i atyre ministrave ka ardhur si pasojë e qeverisjes së Shqipërisë nga rivaliteti mes bandave.

Basha tha se është fakt se në Shqipëri nuk qeveriset nga politikanë të mirë dhe të këqinj, por nga bandat rivale mes tyre.

Ai tregoi se Edi Rama nuk qeveris me platformë politike, por me një filozofi bandash.

“Është zëvendësuar përfaqësuesi i një bande me një bandë tjetër. Është zëvendësuar me bandën e Hakmarrjes për Drejtësi”, tha Basha.

Basha theksoi se nuk ka pasur asnjë marrëveshje për t’u tërhequr nga protesta, e vërteta e hidhur është se largimi i ministrave të kabinetit ishte rezultat i përplasjes mes bandave, dy ministrat Klosi dhe Çuçi, erdhën si pasojë e konfliktit mes dy bandave që përfaqësohen nga Tahiri dhe Xhafaj, dy ministrat e tjerë janë gjethe fiku.

Teksa Rama ka deklaruar se protesta e Opozitës po mbështet nga disa qarqe të huaja të cilat sipas tij nuk janë miq të Shqipërisë, Basha në një lidhje direket në emisionin Opinion, i është përgjigjur, duke i konsideruar këto përralla. Ai ka mohuar se PD ka kontakte me qarqe Ruse për të diskutuar fatet e Shqipërisë.“Këto i thotë njeriu që deshi të bëhej diktator por që shqiptarët ja prishën ëndrrën. Në këtë çadër kanë qenë përfaqësues të partive tona simotra të Kristian Demokratve të Angela Merkel, të republikanëve të Donald Trump, të partive të djathta italiane, prandaj përrallat me armiq të jashtëm ti bëj përshesh dhe ti haj vetë. Unë sot kam patur një takim me ambasadorin e Rusisë, një takim publik, është një takim në kuadrin e një kontakti normal që PD ka me gjithë përfaqësuesit e huaj në Shqipëri. Kontakte me qarqe të huaja që të diskutoj fatet e Shqipërisë PD nuk ka dhe nuk do të ketë”, është shprehur Basha.

Blendi Fevziu: A ishit në dijeni ju se Rama do zëvendësonte Tahirin dhe më pas tre ministra të tjerë?

Lulzim Basha: E mora vesh në momentin kur filloi të qarkullojë lajmi.

B.F: Ka pasur një lajm se mes jush dhe zotit Rama ka pasur një marrëveshje, që Rama të largonte Tahirin dhe Beqajn dhe ndoshta dy-tre ministra të tjerë dhe ju të ngrinit çadrën e protestës?

L.B: Të ngrejmë çadrën e protestës për t’u futur në Kryeministri, e ke fjalën?

B.F: Si për t’u futur në Kryeministri?

Çadra e protestës nuk ngrihet pa qeveri teknike dhe pa largimin e Edi Ramës. Ky është një vendim i marrë dhe i shpallur. Këto që thuhen janë broçkulla dhe jo lajme. Këto nuk fshihen me ndryshimet në qeveri.

B.F: E thënë ndryshe, a ja u solli kokën e Tahirit dhe Beqajt në tavolinë që të mbyllnit protestën?

L.B: Janë broçkulla. E thashë njëherë këtë.