Europol: Shqipëria vendi i parë që furnizon Europën me drogë

Organizata europiane për luftën kundër krimit dhe trafikut të organizuar “Europol” ka publikuar një raport lidhur me situatën e drogës në kontinent. Në raportin e “Europol” të titulluar “Krimi në moshën e teknologjisë dhe krimi i organizuar, kërcënimet e vitit 2017” thuhet se, Shqipëria mbetet burimi kryesor i bimëve të kanabisit në trafikun e Bashkimit Europian.

Raporti i Europol tregon tre rrugët kryesore që përdorin trafikantët e kanabisit; atë drejt Italisë me mjete lundruese – skafe, gomone, peshkarexha, anije, kamionë – drejt Holandës e Gjermanisë nëpërmjet Mali të Zi e Bosnjes dhe atë drejt Greqisë.

Këto janë rrugët ku gjatë vitit 2016 dhe fillimit të 2017 janë kapur sasitë më të mëdha të kanabisit të prodhuar në Shqipëri, disa dhjetëra tonelata. Raporti i Europol vjen pas deklaratës së kreut të antimafias italiane, i cili tha në Tiranë se prodhimi dhe trafiku i kanabisit nga Shqipëria drejt Italisë është trefishuar.

I gjithë trafiku, sipas Europol, bëhet nga banda të krimit të organizuar. “Prodhimi i drogës, trafikimi dhe shpërndarja: Tregtia e drogës mbetet një nga format kriminale më të përhapura në BE. Më shumë se sa një e treta e grupeve kriminale aktive në BE janë të përfshira në prodhimin, trafikimin dhe shpërndarjen e llojeve të ndryshme të drogës. Shkalla e prodhimit industrial të drogës sintetike brenda vendeve të BE është zgjeruar dhe çimentuar në BE, duke u kthyer në burim kryesor në shpërndarjen e saj në gjithë globin”, thuhet në raportin e Europol.

Për kanabisin, prodhues kryesor i të cilit mbetet Shqipëria, në raport shkruhet:

“Kanabisi mbetet deri më tani, droga ilegale më e konsumuar në BE (EMCDDA & Europol 2016, EU Drug Markets Report 2016, p. 60). Në vitet e fundit, kanabisi bimor ka pasur një rritje të madhe mes konsumatorëve, kjo ka çuar në rritjen e prodhimit të tij në vendet pranë BE-së si dhe përdoruesve brenda tregjeve të BE. Shqipëria mbetet burimi kryesor i kanabisit bimor që trafikohet në BE”. Raporti është hartuar mbi bazën e të dhënave të shërbimeve të inteligjencës së disa vendeve, të cilat janë të prekura nga trafiku i drogës.

Në Shqipëri, kanabizimi i vendit është denoncuar me forcë nga PD në opozitë dhe LSI që është pjesë e mazhorancës. Kryeministri Edi Rama dhe ministri i tij përgjegjës për rendin dhe luftën kundër krimit dhe drogës, Saimir Tahiri, e kanë mohuar kategorikisht. “More përse thoni se gjithë Shqipëria është mbushur me kanabis? A jeni në vete apo jo?” hakërrehej kryeministri Rama në studion e emisionit “Opinion”, në fund të vitit 2016.

Qeveria dhe Ministria e Brendshme në veçanti keqpërdorën një monitorim të Guardia Di Finanza, duke thënë se kishin shkatërruar 98% të drogës së mbjellë, kur në fakt bëhej fjalë për 98% të 17% të sipërfaqes së Shqipërisë.

Në luftën e shifrave, qarqe të qeverisë ushtruan jo pak presion edhe ndaj ambasadorit të OSBE, Borchardt, i cili tha se 2 miliardë euro para të pista të ardhura nga kanabisi janë gati për t’u përdorur për zgjedhjet. Një ditë më vonë, ai u thirr në një takim nga ministri i Brendshëm, Tahiri dhe pas takimit, të dy sqaruan se deklarata i referohej një raporti të vitit 2013, ndonëse deklarata e Borchardt bënte fjalë për 2 miliardë dollarë që do të hidheshin në zgjedhjet e 18 qershorit 2017.

Opozita thotë se paratë e kanabisit, që është kultivuar me leje të qeverisë dhe me implikimin e drejtpërdrejtë të policisë së drejtuar nga Saimir Tahiri, do të përdoren për të blerë zgjedhjet e 18 qershorit, ashtu siç u veprua në zgjedhjet e pjesshme të shtatorit 2016 në Dibër. Raporti i Europol ngre shqetësimin se grupet e krimit të organizuar në fushën e narkotikëve vazhdojnë të jenë aktivë në trafikun e kanabisit.

Tonelata me drogë raportohen çdo javë të kapura në Itali. Tonelata të tjera, dyshohet se kalojnë me gomone të fuqishme e kamionë. Të ardhurat e këtij trafiku në të cilin është implikuar edhe qeveria e policia, thotë opozita, do të shkojnë për të blerë vota. Kjo është një ndër arsyet kryesore që ajo kërkon të shkojë në zgjedhje me qeveri teknike.

R.POLISI