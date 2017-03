Cilat janë krimet e Fatmir Xhafës si hetues

Ish-Kryeministri Berisha ka zbardhur një pjesë nga një prej krimeve të fatmir Xhafës gjatë kohës që ai ka qenë hetues në qytetin e Krujës në kohën e diktaturës. “Fatmir Xhafa, një xhelat i diktaturës hoxhiste ka fshehur në dokumentat zyrtare të shkuarën e tij të zeze!”, shkruan Berisha në facebook.

Qytetaret dixhital denoncojnë:

Fatmir Xhafa ka fshehur periudhën më të zezë të jetës së tij, atë të xhelatit të diktaturës hoxhiste. Kështu ai shkruan në dokumenta se, në vitet 1980-1986 ka qenë jurist por në të vërtetë ka qenë hetues i sigurimit të shtetit që ka torturuar njerëz të pafajshëm dhe ka kërkuar në shumë raste dënime të rënda ndaj tyre. Njëri prej të dënuarve të tij është Arben Duka nga Kruja, i dënuar me17 vjet burg dhe vuajtur dënimin në Spaç. Nipi i Arben Dukës shpreh revoltën e tij të thellë dhe e akuzon Xhafën si xhelatin e xhaxhait të tij të pafajshëm!

“Zoti Berisha pershendetje.

Desha thjesht të shkruaja diçka në lidhje me postimin tuaj sot në Facebook për emërimin e ri të Ministrit të Brendshëm nuk e di po ky është turpi më i madh dhe krimi më i madh që po i bëhet këtij kombi. Fatmir Xhafa ka qenë hetues i xhaxhait tim sot fatkeqësisht nuk eshtë më në jetë sepse e kanë vrarë dhe akoma nuk është gjetur vrasësi por ankesa ime është kjo si ka mundsi ai që ka hetuar dhe dënuar në kohen e monizmit sot bëhet Minister. Çfarë reforme është kjo? Aai qelbqsirq ka dqnuar xhaxhain tim me 17 vite burgim në burgun e Spaçit, madje për ta vërtetuar mund të dërgoni njerëz dhe jam i gatshëm ta bëni dhe publike. Ka dënuar Arben Dukën nga Kruja. Ju na njihni mirë dhe familjarisht. Jam Nipi i Fahrije Dukës. Ndoshta sot edhe varri i Arben Dukës ka lëvizur nga emërimi i Fatmir Xhafës ky është një turp i vërtetë. Kjo qeveri do hedhur sa më parë.”