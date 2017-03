Autoriteti i Shëndetit: Situatë alarmante, mos pini ujë nga çezma

Skandali i publikuar nga Televizioni Klan për ndotjen e depozitave kolektive të ujit të pijshëm ka alarmuar qytetarët. Pamjet filmike të transmetuara një ditë më parë tregojnë llumin brenda një depozite në zonën e Komunës së Parisit, një prej më të populluarave në Tiranë. Autoriteti Rajonal Shëndetësor pranon se situata është alarmante, pasi askush nuk furnizohet me ujë direkt nga rrjeti i Ujësjellësit, çka do të shmangte ndotjen nga papastërtitë e depozitave. Edhe pse në dijeni të situatës, asnjë autoritet nuk ndërhyn për t’i pastruar dhe dezinfektuar depozitat, për t’i bllokuar ato në rastet kur konsiderohet se përbëjnë rrezik për qytetarët që konsumojnë ujin e tyre apo qoftë edhe për t’i detyruar banorët t’i pastrojnë. ASHR thotë se përgjegjësia është e administratorit. Përgjegjësitë për mirëmbajtjen, sipas autoriteteve, përcaktohen në kodin e furnizimit me ujë, i cili sanksionon se ujësjellësi garanton cilësinë deri në pusetën jashtë pallateve, ndërsa depozitat dhe rrjeti deri në banesa janë përgjegjësi e banorëve. Nisur nga kjo gjendje, ASHR propozon që sanksionohet me ligj kontrolli i depozitave të paktën një herë në vit nga një autoritet shtetëror. Deri kur kjo iniciativë të zyrtarizohet, asnjë nga depozitat nuk mund të konsiderohet e sigurtë.