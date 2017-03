Analisti i majtë tek protesta Hila: Duhet të ngremë zërin

I njohur për bindjet e tij të majta, por i zhgënjyer dhe i skandalizuar nga qeverisja Rama, ish ministri i mbrojtjes, njëkohësisht analist pranë Ora News, Dritan Hila bëri thirrje dje nga sheshi i lirisë për bashkim dhe reagim popullor. “Rama duhet ndalur” ishte mesazhi i Dritan Hilës, i cili nuk e kishte menduar se do të fliste ndonjëherë përballë demokratëve. Disa studentë ngritën disa pyetje nga sheshi i lirisë. Dy prej tyre pyetën Hilën mbi vështirësinë e shprehjes së mendimit në rast kur ai shkon kundër vendimeve të qeverisë apo propagandës së saj. Hila u shpreh i zhgënjyer nga qeverisja e kryeministrit, të cilin e ka mbështetur në vitet e para të marrjes së pushtetit, pasi sipas tij Rama nuk ndërtoi atë për të cilën qytetarët e votuan. “E kam thënë tezën që Rama duhet ndalur dhe nuk e tërheq. Unë jam i majtë në ambient të djathtësh. Duhet të jesh pak kokëkrisur që t’i dalësh pushtetit kundër dhe unë prandaj ju vlerësoj ju për këtë revoltë. Unë bëj timen, jo gjithmonë pa kosto, por ia vlen”. Ndër të tjera ai deklaron se më shumë mendimet e ndajnë sesa e bashkojnë me të djathtët, mbështetjen për kauzën e opozitës e mbështet fillimisht si qytetar e më pas si gazetar. “Ne nuk mund ta bëjmë këtë vend të ndarë. Pavarësisht se na ndajnë mendimet, kjo nuk na bën armiq, thjesht kemi mendime të ndryshme për mënyrën se si duam të shkojmë përpara. Janë më të mëdha gjërat që na bashkojnë se ato që na ndajnë. Mua më tërbon kur dikush flet me arrogancë dhe akoma më tepër kur kjo bëhet ndaj opozitës, e cila minimalisht përfaqëson 35% të shqiptarëve. Ne nuk e kemi luksin të humbasim Partinë Demokratike”. Hila shprehu gjithashtu mendimin se kjo qëndresë duhet të luftojë edhe për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Partia Demokratike e ka potencialin për ta çuar këtë vend përpara ashtu si bëri edhe 26 vite më parë , tha Hila, i cili i kërkoi PD-së të përmbushë rolin e saj historik. “Shikoni përpara, ndërtoni lidershipin tuaj të ri, krijoni një parti popullore sepse jeni parti, e cila i ka të gjitha potencialet”.