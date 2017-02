Zyrtarët amerikanë: Jo “ndalim” por “pezullim”

Departamenti amerikan i Sigurisë Kombëtare u doli në mbrojtje masave për zbatimin e urdhrit ekzekutiv të Presidentit Donald Trump që kufizon emigracionin, duke thënë se “nuk mund të luajmë me jetën e amerikanëve”.

“Nuk është fjala për një ndalim udhëtimesh, por për një pezullim të përkohshëm që na lejon të shqyrtojmë rastet e refugjatëve ekzistues dhe sistemin e verifikimit të vizave”, tha sekretari i Departamentit të Sigurisë Kombëtare, John Kelly.

Ai tha se urdhri i ri ka për qëllim mbajtjen e terroristëve jashtë vendit, por theksoi se nuk është fjala për ndalim të myslimanëve.

Zyrtarët thonë se megjithë urdhrin, në SHBA do të pranohen 872 refugjatë për shkaqe humanitare.

Shkarkimi i Prokurores së Përgjithshme në detyrë dhe reagimet

Disa orë pasi Presidenti Donald Trump shkarkoi Prokuroren e Përgjithshme në detyrë, Sally Yates, e cila refuzoi të mbështesë urdhrin e tij kufizues ndaj emigracionit, zëvendësuesi i saj urdhëroi stafin e Departamentit të Drejtësisë “të mbrojnë urdhrat e ligjshme të presidentit tonë”.

Presidenti Trump caktoi zotin Dana Boente në detyrën e Prokurorit të Përgjithshëm, derisa Senati të konfirmojë të emëruarin për këtë post, senatorin Jeff Sessions. Komisioni i Senatit për Gjyqësorin voton sot dhe pritet që brenda kësaj jave të bëhet konfirmimi nëpërmjet votimit në seancë plenare.

Dje, zonja Yates, e cila ishte emëruar nga Presidenti Barack Obama, kishte komunikuar me shkrim me punonjësit e Departamentit të Drejtësisë, të cilëve u tha se nuk ishte e bindur për ligjshmërinë e mbrojtjes së urdhrit ekzekutiv të Presidentit Trump.

Zonja Yates shprehej se: “Përgjegjësia ime është të sigurohem që pozicioni i Departamentit të Drejtësisë të jetë jo vetëm i mbrojtshëm ligjërisht, por edhe se është i bazuar tek pikëpamja jonë se çfarë përfaqëson ligji, pasi kemi marrë në konsideratë të gjitha faktet. Gjithashtu, unë kam përgjegjësinë të sigurohem që të gjitha pozicionet që ne mbajmë në gjykata të jenë në përputhje me detyrimin solemn të institucionit për drejtësi”.

Shtëpia e Bardhë kritikoi menjëherë zonjën Yates në një deklaratë, ku njoftohej gjithashtu edhe shkarkimi i saj, dhe ku thuhej se ajo “tradhtoi Departamentin e Drejtësisë duke refuzuar të zbatonte një urdhër të ligjshëm që synon mbrojtjen e shtetasve të SHBA-së”.

Deklarata e zyrës së sekretarit të shtypit qartëson se urdhri ekzekutiv i Presidentit Trump ishte miratuar “për nga forma dhe ligjshmëria” nga Zyra e Këshilltarit Ligjor, të Departamentit të Drejtësisë.

Zonja Yates shprehej në udhëzimin e saj se opinioni i kësaj zyre nuk merr parasysh mendimet e shprehura nga zyrtarë të tjerë të administratës, puna e të cilëve mund të lidhet me tematikën e urdhrit ekzekutiv dhe nuk gjykon nëse politika në fjalë është “e duhur apo e drejtë”.

Urdhri ekzekutiv, burim debatesh

Urdhri ekzekutiv, i nënshkruar javës së kaluar, pezullon për 120 ditë hyrjen në Shtetet e Bashkuara të të gjithë refugjatëve, si dhe përjashton pa afat refugjatët sirianë. Urdhri gjithashtu bllokon për 3 muaj hyrjen në SHBA, të personave nga Iraku, Irani, Libia, Siria, Sudani, Jemeni dhe Somalia.

Shtëpia e Bardhë e mbrojti sërish urdhrin duke thënë se “kontrolli më i rreptë për individët që vijnë nga shtatë vende të rrezikshme, nuk është masë ekstreme”.

Zoti Trump propozoi rreth një vit më parë një ndalim hyrjeje në SHBA për të gjithë myslimanët, deklaratë të cilën e ndryshoi duke u shprehur për “kontroll ekstrem” të personave nga vende të lidhura me terrorizmin.

Vendimi i Presidentit për shkarkimin e zonjës Yates u kundërshtua nga shumë anëtarë demokratë të Kongresit, ndër ta edhe kreu i demokratëve Steny Hoyer, i cili e quajti vendimin “alarmues”.

Zoti Hoyer u shpreh se: “Populli amerikan duhet të vrasë mendjen nëse Presidenti Trump thjesht synon të shkarkojë këdo që e kundërshton dhe shpresoj që kolegët e mi republikanë të ngrenë zërin për këtë çështje”.

Senatori Chuck Schumer, i cili e quajti kufizimin ndaj emigrantëve si “antiamerikan”, shkruajti në Twitter se “prokurori i Përgjithshëm betohet për besnikëri ndaj ligjit dhe Kushtetutës, dhe jo ndaj Shtëpisë së Bardhë. Është drithërues fakti që kjo administratë nuk e kupton këtë gjë”.

Një nga rivalët e zotit Trump gjatë garës në Partinë Republikane, senatori Ted Cruz, mbrojti me forcë vendimin për shkarkimin e zonjës Yates, duke e përshkruar veprimin e saj si gjestin e fundit të Departamentit të Drejtësisë të zotit Obama.

Zoti Cruz tha se: “Presidenti Trump me shumë të drejtë shkarkoi një prokurore të Përgjithshme në detyrë, e cila refuzoi të kryejë detyrën e saj kushtetuese në mbrojtje të ligjit”.

Senatori Dick Durbin, anëtar i komisionit që voton për emërimin e zotit Sessions, tha se nëse reagimi i zotit Trump ndaj zonjës Yates përfaqëson mënyrën se si ai përballet me jodakordësinë, ky “është një drejtim i rrezikshëm për Amerikën”.

Zoti Sessions ka qenë vetë anëtar i Komisionit të Senatit për Gjyqësorin në vitin 2015, kur zonja Yates iu nënshtrua procesit të konfirmimit për postin e zëvendësprokurores së Përgjithshme në administratën Obama.

Gjatës asaj seance dëgjimore, ai pati pyetur zonjën Yates: “Nëse pikëpamjet që dëshiron të zbatojë Presidenti janë të paligjshme, a duhet të thonë ‘jo’ kryeprokurori dhe zëvendëskryeprokurori?”.

Zonja Yates i ishte përgjigjur: “Senator, unë besoj se kryeprokurori dhe zëvendëskryeprokurori kanë detyrimin të ndjekin ligjin dhe Kushtetutën, dhe t’i japin këshilla të pavarura ligjore Presidentit”.

Shqetësime të ish-zyrtarëve

Kundërshtitë ndaj urdhrit ekzekutiv të Presidentit Trump po vijnë edhe nga ish-zyrtarë, si një grup prej mbi 130 personash që kanë shërbyer nën presidentët Obama dhe George W. Bush. Ata i drejtuan një letër dje krerëve të Departamentit të Drejtësisë, Departmentit të Shtetit dhe Departamentit të Sigurisë, ku shprehin “shqetësim të thellë” për urdhrin, për të cilin thonë se “do të shkaktojë dëm afatgjatë për sigurinë tonë kombëtare”.

Letra thotë se partnerët kundërterrorizmit në Evropë po distancohen nga SHBA-ja, duke zhbërë kështu vite përpjekjesh afrimi.

Ish-zyrtarët gjithashtu thonë se: “Për shkak se urdhri diskriminon udhëtarët dhe emigrantët myslimanë, i ka dërguar tashmë mesazhin e gabuar komunitetit mysliman në SHBA dhe në mbarë botën – se qeveria amerikane po i lufton për shkak të besimit të tyre”.

Ish-zyrtarët mirëpritën sqarimin se rezidentëve të ligjshëm nuk do t’u ndalohet hyrja në SHBA, por bëjnë thirrje që të punohet “për të lejuar edhe segmente të tjera njerëzish që të hyjnë në vend”.

Ndër firmëtarët e letrës janë ish-sekretarja e Shtetit, Madeleine Albright, ish-sekretarja e Sigurisë, Janet Napolitano, ish-këshilltarja e Sigurisë Kombëtare, Susan Rice dhe ish-drejtori i CIA-s, Michael Hayden.

Persona të deportueshëm?

Sipas agjencive të lajmeve “Associated Press” dhe “Vox”, një ndër projekturdhrat që Presidenti Trump po shqyrton, do të urdhëronte Departamentin e Sigurisë të klasifikonte si persona të deportueshëm emigrantët e ligjshëm që përfitojnë nga fonde publike bazuar mbi nevoja financiare. Drafti gjithashtu kërkon të bëjë përgjegjës për rimbursim personat që kanë sponsorizuar emigrantët që në vijim kanë përfituar nga fonde publike.

Agjencitë i kanë drejtuar pyetje Shtëpisë së Bardhë për këtë draft, por nuk kanë marrë përgjigje.

Ditën e djeshme, Presidenti Trump emëroi zotin Thomas Homan, drejtor në detyrë të Agjencisë së Emigracionit dhe Mbrojtjes së Kufijve, në vend Dan Ragsdale, që do të rimarrë detyrën e zëvendësdrejtorit.