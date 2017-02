“Washington Post”: Prokurori shqiptar akuzon ambasadorin për shantazh

Prokurori i Përgjithshëm i Shqipërisë është përfshirë në një debat të ashpër “flakë për flakë” me ambasadorin amerikan, i cili e akuzoi atë për pengimin e Reformës në Drejtësi që është thelbësore për të hapur bisedimet për anëtarësimin në BE, shkruan “Uashington Post”, në një shkrim të ditës së djeshme, duke raportuar ngjarjet që ndodhën një ditë më parë në Tiranë. Sipas gazetës së njohur amerikane, Adriatik Llalla ka akuzuar ambasadorin Donald Lu për një “sulm krejtësisht jodiplomatik” dhe gjithashtu për përdorimin e shantazhit pas përpjekjeve për të marrë nën hetim një kompani ndërkombëtare në Shqipëri (bëhet fjalë për Bankers Petroleum). “Presion nga ambasadori amerikan në Tiranë, i cili u përpoq të manipulojë opinionin publik dhe të zhvlerësojë institucionet”, tha Llalla në një deklaratë dërguar me e-mail për “Associated Press”. Më parë, ambasadori Lu akuzoi kryeprokurorin Llalla se, “ka folur prej disa muajsh kundër Reformës Gjyqësore” dhe duke shkelur Kushtetutën në ofrimin emra të kufizuar për këshillin gjyqësor “që janë zgjedhur pa transparencë”. Lu tha se, SHBA-ja dhe gjyqtarët e tjerë ndërkombëtarë dhe prokurorët nga vendet anëtare të BE-së do të vijnë javën e ardhshme për të monitoruar procesin e reformave dhe verifikimit të zyrtarëve të emëruar në organet ekzekutive. “Mesazhi im është i qartë. SHBA i ka sytë këtu, si dhe vendet anëtare të BE-së, me OSBE-në dhe Këshillin e Evropës, gjithashtu. Populli shqiptar dhe Shoqëria Civile duhet të jenë vigjilentë për të penguar këta njerëz të fuqishëm të vjedhin zgjedhjet”, tha ai. Javën e kaluar ambasada amerikane njoftoi, pa dhënë emra, se kishte hequr vizat për një numër të konsiderueshëm të prokurorëve shqiptarë dhe gjyqtarëve, duke thënë se “do të vazhdojnë të përdorin këtë pushtet për të çuar përpara përpjekjet antikorrupsion në Shqipëri”. Kryeprokurori Llalla pranoi se, ai dhe gruaja e tij ishin në mesin e atyre që u është hequr viza. Reforma e përgatitur me ndihmën e ekspertëve të BE-së dhe SHBA-së dhe shqyrtuar nga Komisioni i Venecias, u miratua njëzëri në korrik të vitit të kaluar. Ajo synon të sigurojë pavarësinë politike të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe për të çrrënjosur ryshfetin. Organet gjyqësore janë duke zgjedhur institucionet e tyre ekzekutive. Por partitë e opozitës dhe disa shoqata të gjyqtarëve dhe prokurorëve kanë kundërshtuar ashpër reformën, duke vonuar fillimin e saj. BE-ja do rezultate të prekshme para vendosjen së një date për të hapur negociatat e anëtarësimit të vendit. Shqipërisë iu dha statusi i kandidatit të BE-së në vitin 2014.