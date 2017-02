Vrasja e Arditit, 2 punëtorë në gjyq, asnjë zyrtar nuk u hetua

Prokuroria e Tiranës përfundoi hetimet dhe dorëzoi në Gjykatë me cilësinë e të pandehurve vetëm për dy punonjës të landfillit të Sharrës, ku gjeti vdekjen 17-vjeçari Ardit Gjoklaj më 7 gusht të vitit të kaluar. Nga hetimi rezulton se përgjegjësi i turnit i kompanisë “3R” që menaxhonte përpunimin e mbeturinave, shtetasi Dëfrim Hakrama, si edhe fadromisti Edmond Kollari, nuk kanë respektuar rregulloret për mënyrën e punës, si pasojë e të cilave ka mbetur i vdekur shtetasi Gjoklaj, i cili punonte pranë kësaj kompanie.

Për këtë çështje, krahas hetimeve të nisura për vdekjen e 17-vjeçarit, janë duke u zhvilluar hetime edhe për përgjegjësitë e mundshme të kompanisë “3R”, shoqërisë “Eco Tirana” dhe Bashkisë së Tiranës, bazuar në një kallëzim të dorëzuar nga grupi i këshilltarëve bashkiakë të Partisë Demokratike.

Hetimi për kompanitë dhe Bashkinë e Tiranës u veçua nga hetimi kryesor për vdekjen e Ardit Gjoklaj, për faktin se po përfundonin afatet e paraburgimit për dy personat e konsideruar përgjegjës për vdekjen e punëtorit, për të cilët përfundoi hetimi dhe u dërguan për gjykim.

Nga hetimi për të pandehurit Dëfrim Hakrama dhe Edmond Kollari, ka rezultuar se: Në datën 7.8.2016, rreth orës 14:20, policia gjyqësore u njoftua se në vendin e quajtur “Landfilli i Sharrës” Tiranë ishte gjetur një kufomë në grumbullin e mbeturinave pranë sheshit të riciklimit. Kufoma ishte e seksit mashkull në të cilën nga këqyrja që ju bë u vërejtën plagë të shumta, si ato të shkaktuara nga mjete të tonazhit të rëndë. Trupi i dëmtuar i këtij shtetasi u dërgua në Institutin e Mjekësisë Ligjore, ku u bë dhe identifikimi i tij dhe rezultoi se ishte shtetasi Ardit Gjoklaj, i datëlindjes 1999 (17 vjeç), lindur në Tropojë dhe banues tek ish- Kombinati Tekstil, Tiranë.

Shtetasi Ardit Gjoklaj punonte në landfillin e Sharrës, prej afërsisht një muaji, aty ku subjekti “3R” sh.p.k ushtron aktivitetin e përpunimit dhe riciklimit të mbetjeve urbane në bazë të një aktmarrëveshje me Bashkinë Tiranë, i cili edhe në momentin e gjetjes së tij, ishte i veshur me uniformën e punëtorit në landfill (kominoshe ngjyrë gri dhe doreza të gomuara pune).

Nga këqyrjet në vendin e ngjarjes u konstatua se zyra e shoqërisë “3R” sh.p.k, e cila gjendet në ambientet e landfillit është e përshtatur në një konteiner, ku në këtë zyrë u gjetën disa praktika me emra – mbiemra sipas turneve, me data të ndryshme, të cilat u sekuestruan dhe aty figuron i shënuar edhe emri i shtetasit Ardit Gjoklaj deri ditën e ngjarjes.

Gjatë hetimit për vdekjen në landfill, Prokuroria arriti të faktonte se Ardit Gjoklaj kishte më shumë se një muaj që punonte aty dhe se emri i tij gjendej në regjistrat e punëtorëve të firmës 3R.

Prokuroria e Tiranës po kryen hetime edhe ndaj kryetarit të Bashkisë së kryeqytetit, Erion Veliaj në lidhje me menaxhimin e landfillit të Sharrës ku gjeti vdekjen Ardit Gjoklaj. Burimet thonë se, krahas hetimit penal për vdekjen e 17-vjeçarit Ardit Gjoklaj në landfillin e Sharrës, po hetohet edhe mënyra e funksionimit dhe menaxhimit të vendgrumbullimit të mbetjeve urbane.

Sipas Prokurorisë, po verifikohet e gjithë procedura e ndjekur nga Bashkia e Tiranës, në lidhje me marrëveshjen e bashkëpunimit me Ndërmarrjen Publike të Bashkisë së Veronës. Krijimi mes tyre të një shoqërie të përbashkët me emër “Eco Tirana” sh.a. ku 51 % të aksioneve i disponon Bashkia e Tiranës dhe 49% të aksioneve tjera një shoqëri publike italiane e Bashkisë së Veronës për menaxhimin e landfillit të Sharrës.

Para pak kohësh në media u publikua një foto, ku Erion Veliaj drekonte në një lokal në kryeqytet me prokurorin e çështjes Petrit Fusha. Ndërkohë, hetimet ndaj administratorit të kompanisë “3R”, Edurim Teqja, që merrej me menaxhimin e landfillit të Sharrës u ndërprenë. Administratori i kompanisë “3R” nuk mban asnjë përgjegjësi për punësimin e një të mituri! Administratori, vazhdon i qetë, pasi pagoi faturën e drekës së Lali Erit me prokurorin e çështjes Petrit Fusha. Dreka, thonë se u pagua me paratë, të cilat administratori i “3R” i kishte fituar nga puna e selektimit të mbetjeve të riciklueshme nga Arditi dhe shokët e tij! Bashkia dhe kompania e sajuar “Eco Tirana”sh.a., nuk kanë asnjë përgjegjësi për mënyrën e marrëveshjes me shoqerinë 3R! Duke mos respektuar asnjë procedurë konkurimi nga Lali Eri dhe specialistët e tij!

Vdekja e Ardit Gjoklajt: Ja pasojat e drekës Veliaj-Fusha

Asnjë zyrtar, apo pronar i firmës që merrej me administrimin e mbetjeve në landfillin e Sharrës ku humbi jetën Ardit Gjoklaj, nuk u hetua. Gazetari Flamur Vezaj shprehet në një status në rrjetin social Facebook se, ky është rezultati i drekës së rastësishme mes Erion Veliajt dhe kryeprokurorit të komanduar të Prokurorisë së Tiranës, Petrit Fusha.

Ja çfarë shkruan gazetari Flamur Vezaj:

Pasojat e drekës së rastësishme!!!

Në gjyq, vetëm shoferi i fadromës dhe përgjegjesi i turnit të landfillit të Sharrës, kur u gjet i vrarë dhe gjymtuar Ardit Gjoklaj!!!!

Administratori i kompanisë “3R” asnjë përgjegjësi për punësimin e një të mituri…etj!!!! Administratori, vazhdon i qetë pasi pagoi faturën e birrave dhe sallatës, të drekës së Lali Eri me Petrit Fushën, shefin e komanduar të prokurorisë së Tiranës!!!!

Dreka, thonë se u pagua me paratë, të cilat administratori i “3R” i kishte fituar nga puna e selektimit të mbetjeve të riciklueshme nga Arditi dhe shokët e tij!!

Bashkia dhe kompania e sajuar “Eco-Tirana”, asnjë përgjegjësi për mënyrën e marrëveshjes me shoqërinë 3R! Duke mos respektuar asnjë procedurë konkurimi nga Lali Eri dhe specialistët e tij!

#dreka_të_rastësishme_paçi_gjithmonë#

#të_fala_Vetingut#

R.POLISI