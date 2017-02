Votimi elektronik, Rama e pranoi në prani të partnerëve që në 2016

Kryetari i opozitës Basha deklaroi mbrëmë se opozita kishte marrë premtimin që në majin e vitit të kaluar për votimin elektronik nga mazhoranca. “Ky premtim është bërë në prani edhe të ndërkombëtarëve”, u shpreh Basha, duke shtuar se Rama është një besëprerë që tani nuk i beson më askush. “Kemi prezantuar platformën zgjedhore që në maj. Morëm premtimin faqe partnerëve ndërkombëtarë që do hiqeshin pengesat për votimin dhe numërimin elektronik. Rama i theu këto premtime siç theu premtimin për të votuar me konsensus 7 ligjet organike për drejtësinë”, tha Basha.

I pyetur nga gazetarja e “Ora News” për një takim të mundshëm me kreun e LSI, Ilir Meta, Basha u shpreh: “Nuk kam asnjë infomacion”. Basha komentoi edhe dorëzimin e mandatit të deputetit nga Armando Prenga. “Edhe sot tregoi se ishte ai që e mbante Armando Prengën, ishte ai që e nxori për ta rifutur prapë në lojë”.

E ndërsa Prokuroria nisi sot verifikimin e kallëzimit penal të bërë nga Policia e Tiranës ndaj Bashës lidhur me thirrjet për dhunë, kryedemokrati deklaroi: “Kjo republikë e vjetër ka vdekur më 18 shkurt, jemi këtu për ta varrosur ditë për ditë. Instrumentat e republikës së vjetër nuk e frikësojnë kurrë Lulzim Bashën. Kjo qeveri nuk punon më asnjë orë për qytetarët, por një grusht kriminelësh dhe oligarkësh me të cilët kanë plaçkitur Shqipërinë. Nuk ka negociata deri në qeveri teknike. Negociatat janë kur t’i thërrasin mendjes, të dëgjojnë zërin e qytetarëve. Zgjedhje me Edi Ramën nuk ka dhe nuk ka për të pasur”, tha Basha.

“Populli është ngritur dhe ka marrë një vendim, nuk do pronojnë më zgjedhje të kapura dhe të diktuara nga krimi, zgjedhje të blera me paratë e drogës. Është një lëvizje popullore pa kthim. Kemi bërë detyrën tonë si opozitë. U përpoqëm ta zgjidhim çështjen e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme në mënyrë institucionale, na e premtoi. Kemi prezantuar platformën zgjedhore që në maj. Morëm premtimin faqe partnerëve ndërkombëtarë që do hiqeshin pengesat për votimin dhe numërimin elektronik. Rama i theu këto premtime siç theu premtimin për të votuar me konsensus 7 ligjet organike për drejtësinë. Opozita shteroi të gjitha mundësitë për të zgjidhur çështjen e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme përmes dialogut politik. Asgjë nuk ka ndodhur me gjuhën time. Unë nuk punoj me sondazhe dhe studime, sondazhin e patë më 18 shkurt. Sondazhin ua kam lënë këtyre që janë strukur nën peshën e mëkateve të keqqeverisjes të korrupsionit dhe krimit, sondazhet për mua janë populli. Unë jam ushtar i kësaj kauze, zgjedhje të lira dhe të ndershme”.

-Çfarë nënkuptoni me Republika e re?

Këtu në tendë ka qytetarë, anëtarë të PD dhe PS, të zhgënjyer, të zemëruar. Njerëz që thonë se partia e tyre nuk i përfaqëson. Kjo është lëvizja e një populli që ka vendosur të mos durojë më. Fajin e ka qeveria e bërë njësh me krimin. Më 18 shkurt populli ka nisur të vrasë frikën, kjo është arsyeja që kjo tendë nuk është asnjëherë bosh. Është Edi Rama që ka sot frikë, frika e tij do vijë duke u rritur.

-Protestë deri kur?

Zgjidhja është largimi i Edi Ramës, zgjidhje tjetër nuk ka. Ata më kërkojnë të mos tërhiqem dhe unë ju them se nuk tërhiqem. Do e arrijmë me vendosmëri dhe qëndresë. Dhuna deri më sot është ushtruar nga provokatorët e qeverisë ndaj qytetarëve. Të heqin dorë nga provokimet.

-A po bllokon opozita vettingun?

Mashtrim. Tregoni filmimet dhe shikoni kush i ka varur turinjtë më 22 korrik. Mora falënderime personalisht nga krerët e BE dhe Amerikës jo vetëm për konsensusin, por sepse qëndrova dhe përcaktova me qëndrimin tim ndryshimet kushtetuese në standardin e BE. Pasi votuam paketën kushtetuese turivaruri u bë pishman.Unë nuk kam asnjë pishman, krenar për Kushtetutën.

-Pse demokratët refuzojnë votimin e vettingut?

Për arsye se ligji organik i vettingut u ndërtua në mënyrë të tillë, që atë që nuk e kapi dot me Kushtetutë ta kapë me ligj. Ke 29 kandidatë që ka përzgjedhur Rama për 27 pozicione. Dhe i thotë opozitës hajde t’i zgjedhim. Ai i ka zgjedhur, çështë kjo farsë? Ai ka frikë nga vettingu i vërtetë. Do vetting fasadë që të mbrojë veten e tij dhe njerëzit që ka mbrojtur deri më tani.

-Ndërkombëtarët dëshmitarë kur Rama dha garancinë

Ndërkombëtarët i dinë fare mirë këto gjëra, ishin dëshmitarë kur dha garanci për ligjet. Qëndruan pothuajse garant për Edi Ramën, po garanci për Edi Ramën nuk ka ndërkombëtar që të japë se është mashtrues, gënjeshtar dhe besëprerë. Ka frikë nga drejtësia e pavarur. Lulzim Basha do votojë komisionet për vettingun ditën pas largimit të qeverisë së bandave dhe krimit, ditën pas largimit të Edi Ramës. Nëse do vettingun të largohet. Është alibia e Edi Ramës.

-Fati i zgjedhjeve nëse Rama nuk tërhiqet

Nuk do të ketë zgjedhje pa largimin e kësaj qeverie dhe një qeveri teknike që do garantojë kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nga ky vendim nuk ka kthim.

-A do thyhet bojkoti për Presidentin?

Këto janë pazare. Nuk ka për të patur prani në Parlamentin e krimit nga opozita. Ky është Parlamenti i krimit. Është i diskretituar para çdo shqiptari.