Me anë të një statusi në faqen e tij në “Facebook”, ish-kryeministri Sali Berisha ka denoncuar rastin e ardhur sipas tij nga qytetari dixhital. Në denoncim thuhet se kryetari i Bashkisë së Krujës, Artur Bushi, bashkë me të vëllain e tij, akoma mbajnë dhe prostituojnë rrugëve të Italisë një vajzë me emrin Bruna.

“Artur Bushi, pasi u amnistua nga Rilindja për krimin e prostitucionit, e të burgut për trafik droge e të plagosjes së qytetarit Kastriot Zalla në Itali për motive prostitucioni. Vajza me emrin Bruna nga Ferma e Sukthit mbesë në Thumane, akoma është prostitutë, ajo mbahet trotuareve të Italisë nga vëllai i zotit Artur Bushi, Partizan Bushi, pra nga tutori Artur nga vëllai tutor Partizan”.

Statusi i Berishës

Qytetari dixhital denoncon:

-Artur Bushin si të dënuar për trafik droge e prostitucioni në Itali

-plagosje me armë zjarri në Itali të Kastriot Zallës

“Respekte z Doktor e lider i demokracisë në vendin tonë. Dua të mbetem anonim, por dua tju përcjell një shqetësim z Artur Bushi, pasi u amnistua nga rilindja për krimin e prostitucionit e të burgut për trafik droge e të plagosjes së qytetarit Kastriot Zalla në Itali për motive prostitucioni. Vajza me emrin Bruna nga Ferma Sukth mbesë Thumane akoma është prostitutë, ajo mbahet trotuareve të Italisë nga vëllai i z. Artur Bushi, Partizan Bushi. Pra nga tutori Artur nga vëllai tutor Partizan”.