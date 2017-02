Sërish drogë nga Shqipëria në Greqi, kapen dy sasi të tjera

Policia greke sekuestroi dje rreth 223 kg drogë të futur nga Shqipëria dhe vuri në pranga 4 shtetas shqiptarë. Droga është sekuestruar në dy operacione të policisë greke. 121 kg marijuanë është kapur në pyllin e Vatohorit në zonën e Follorinës. Shqiptarët kishin kaluar kufirin në këmbë të ngarkuar me 7 çanta që përmbanin 100 pako me 121 kg 88 gram. Shqiptarët e arrestuar janë të moshës, 21, 26, 31 dhe 46 vjeç.

Po dje, në Portin e Igumenicës u kapën 102 kg marijuanë. Droga ishte në një kamion italian me drejtues një shtetas italian 51 vjeç. Lënda narkotike ishte ndarë në 92 pako, ndërsa destinacion kishte Italinë. Bëhet e ditur se droga u zbulua nga qeni antidrogë “Lesi” i skuadrës K9 të policisë greke.

Policia greke sekuestroi të dielën një sasi droge në bregdetin e Katakolos. Mësohet se janë gjetur 5 pako me drogë në det, pranë Ilia-s në shtetin helen. Bëhet e ditur se pakot përmbanin 28 kg marijuanë, ndërsa policia greke dyshon se droga mund të jetë pjesë e sasisë së hedhur nga gomonia që u ndoq të shtunën. Por nga ana tjetër nuk përjashtohet mundësia që kjo sasi të jetë e drogës së sekuestruar në 22 janar në bregun e Zakynthos, ku deri tani më tani janë gjetur edhe 60 kg të tjera, në 22 janar dhe 2 shkurt.

Trafiku i drogës nga Shqipëria drejt Greqisë vijon për çdo ditë. Të hënën u sekuestruan rreth 120 kg kanabis nga policia greke dhe u vunë në pranga dy transportuesit, ndërsa javën që shkoi u sekuestruan sasira të mëdha droge në tre operacione të policisë greke.