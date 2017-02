Robert Ndrenika në korridorin e spitalit i braktisur nga shteti

Aktori i madh Robert Ndrenika nuk është në gjendje të mirë shëndetësore, madje për këtë arsye vetë Teatri i kërkoi ndjesë qytetarëve për shtyrjen e shfaqjes “Mendohu Xhakomino”. Kjo foto e aktorit të madh, në ambientet e spitalit të trondit, për më tepër nga indiferenca e shtetit karshi një artisti të madh .

Aktori qëndron i ulur në një karrige, me duar të kryqëzuara në një nga korridoret e Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” duke pritur që të mjekohet, ndërsa më shumë se çdo gjë tjetër tregon mjerim edhe pse aktorë të të tilla përmasave në botë janë gjithmonë të vlerësuar e të përkrahur maksimalisht nga shteti.

Pak kohë më parë, ai festoi 75-vjetorin e lindjes, ndërsa tashmë sëmundja nga e cila vuan prej kohësh e ka bërë të lërë skenën dhe të endet korridoreve të spitalit.

Regjisori i shfaqjes, Milto Kutali që po zhvillon provat për premierën “Mendohu Xhakomino” të Pirandelos në shtëpi me aktorin për shfaqjen e datës 8 shkurt pohon se realisht aktori kaloi një gjendje gripale shumë të rënduar javën e kaluar, gjë që në rastin e një aktori krijon edhe probleme me zërin.

Kutali është shprehur se, “Ndrenika ka kërkuar vetë që të bëjë provat në shtëpi dhe gjendja e tij po përmirësohet. Gjithashtu edhe burime nga Drejtoria e Teatrit të Metropolit pohojnë se, “Aktori Robert Ndrenika është shumë mirë me shëndet dhe nesër do të jetë në Teatrin e Metropolit për të zhvilluar provat për premierën “Mendohu Xhakomino.