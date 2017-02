Rama nga Kosova në Stamboll për një drekë me Erdoganin

Edi Rama të jep përshtypjen e një turisti më shumë se të një kryeministri që ka marrë përsipër të drejtojë vendin. Dje teksa pritej të vinte në Tiranë, pas vizitës në Kosovë, në një postim në Facebook, ai na lajmëroi se kish ndaluar pak në Stamboll për të ngrënë një drekë me sivllaun e tij turk, Erdogan. Në ndryshim me herët e tjera, këtë herë Erdogan nuk u pa të bënte shoferin për nder të mikut të tij nga Tirana. Në fakt Edi Rama, duket sikur është njeriu më i ngeshëm i këtij vendi, dhe jo kryeministri që duhet të zgjidhte hallet e qytetarëve të tij. Në momentin që do mblidhej Këshilli i Sigurimit iku në Kosovë, në kulmin e debatit që ka nisur për Reformën në Drejtësi, ai niset drejt Stambollit. Por kjo s’është hera e parë për Ramën. Në janarin e vjetshëm teksa vendi përmbytej, ai hidhte valle në dasmat e Floridës. Por çne kjo vizitë e paparalajmëruar e Ramës në Stamboll, kur ska kaluar shumë që kur lideri global ishte atje. Me sa duket, mungesa e gjatë e një vizite, dhe izolimi nga liderët kryesorë të Evropës kanë bërë që ai dhe një herë t’i zerë derën Erdoganit të Turqisë. Humbja e miqve anembanë Evropës, çdo ditë e më shumë po sjell një izolim të tij nga komuniteti ndërkombëtar. Nga ana tjetër, ai shihet dhe si njeriu që sulmoi publikisht në televizionet më të mëdha botërore, kandidatin republikan të asaj kohe Donald Trump, sot President i SHBA-ve. Një vizitë e Ramës nuk është gjë tjetër vetëm se një pozicionim i padëshiruar për këdo lider të Evropës. Por, vëllezërit për ditë të vështira janë dhe dje, ju gjend sivllau Erdogan, por janë rrekje të kota, sepse Presidenti i Turqisë s’mund ta ndihmojë më për asgjë.