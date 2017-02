Policia mban peng një fëmijë, 1500 euro familjes për ta liruar

Një histori rrënqethëse është transmetuar mbrëmë nga emisioni “Stop” në lidhje me një grua që i duhej të merrte fëmijën e mitur nga policia pas një sherri që kishte pasur me dadon e tij. Policia i ka kërkuar 1500 euro që familja të merrte fëmijën nga komisariati nr.4. Pas problemeve me dadon e vajzës dhe për shkak të konfliktit me të, u desh ndërhyrja e forcave policore të komisariatit nr.4. Por nga ky moment fillon për zonjën një kalvar pazaresh në mënyrë, që problemi i saj, të mbyllej njëherë e përgjithmonë. Specialisti i Krimeve i kërkon 1000 euro, por pas gatishmërisë për t’ia dhënë këtë shumë, nis pazari për 500 euro të tjera nga ana e punonjësve të “Policisë që duam”.

“Emisionit “Stop” i jam drejtuar për të zbardhur një të vërtetë, e cila më është shkaktuar nga Policia e Rajonit numër 4. Para disa kohësh për shkak të impenjimeve të mia, marr një dado për vajzën e vogël dhe pas disa kohësh vendosa të mos e marr pasi konstatova, që nuk ishte e përshtatshme për fëmijën tim. Kur shkova ta marr, dado nuk pranonte të më jepte fëmijën tim, arriti puna në debate, u njoftua edhe policia. Ai oficeri që e mori çështjen në dorë më thotë që s’ka problem dhe më shkruan një shumë prej 1 000 eurosh, që ta mbyllim shpejt e shpejt pa probleme këtë punë, pa bërë ato denoncim. Unë thashë për çfarë arsye do të bëjnë ato denoncim?! Sepse jam unë për të bërë denoncim… Për ta mbyllur këtë gjë, që të shkoja sa më shpejt tek fëmija i thashë në rregull, do t’i jap ato 1 000 euro. Ai duke parë gatishmërinë time më thotë jo 1 000 euro, por 1 500 euro. Shko gjej me sekonda 1 000 euroshin dhe pjesën tjetër më mbrapa, më tha dhe ndërkohë vajzën po e mbaj peng. Me zor i bëmë 1 000 euro, i mori ato dhe djalit që i dha paratë, i thoshte të mos harroja 500 euroshin. Menjëherë pas kësaj iu drejtova emisionit “STOP”, për t’i marrë sërish ato para, pasi nuk janë pak”, u shpreh qytetarja.

Nëpërmjet kamerës së fshehtë dalin në pah pazaret, që bën Ramazan Hoxha, Specialist Krimi në Komisariatin numër 4 në kryeqytet me qytetaren që iu drejtua emisionit “Stop”.

Shefi – Ç’kemi?

Qytetarja – Mirë!

Shefi – Si jeni? Si ia çon?

Qytetarja – ……. të kam kërku. Ti a ke qënë aty, se më kanë thënë, që s’është.

Shefi – Mund të mos kem qënë, se s’kanë shans të thonë ata, që s’është.

Një ditë kam qënë në analizë unë në…te 15-katëshi. Në mbledhje. Kështu që…

Qytetarja – Tashi, erdha me të kërkuar një nder.

Shefi – Hë?

Qytetarja – Unë fola me burrin. Burri… Ish-burri, se më ka ngel burri. Tashi, ai do t’i çojë në emrin tënd. Po vetëm tha, aman, na i ul tha. Edhe vrasje të kishte qenë tha, nuk do ishte bërë aq e madhe. Se folëm kështu në viber. Nuk flasim, pa merak. Ndonjë ulje të vogël?

Shefi – Unë s’të kam vënë kusht.

Qytetarja – Ë?

Shefi – Nuk të kam vënë kusht. As të thashë, jo në këtë formë, as në atë formë.

Qyetarja – Jo, prandaj.

Shefi – Kështu që…

Qytetarja – Se me ato… Se më kanë ardhur, ma kanë kërkuar prapë gocën.

Shefi – Thuamë pra, ti, pse s’thua?

Qytetarja – Edhe më thanë: denoncim s’të kemi bërë.

Shefi – A të thashë, që e mbylla unë? A të thashë unë ty, që s’ka për të fol njeri me gojë?

Qytetarja – Po!

Shefi – Po, pra! Po pra! Përveç teje… Si e mbylla unë…

Qytetarja – E prandaj, tha ajo…

Shefi – A të thashë unë, ty nëqoftëse do të të thonë një fjalë, hajde këtu. Nëqoftëse s’do të bësh më llafe?

Qytetari – Po, do më marrësh mua direkt.

Qytetarja – Tashi 1000 euro i dhamë. Tashi dhe sa do na e ulësh?

Shefi – Po ç’muhabete bën?

Qytetarja – Që të jemi…mos të jem…

Shefi – Jo, se dua unë.

Qytetarja – E di…Sa do na i ulësh? Që të jem…

Shefi – Sa të duash ti. Sa do?

Qytetarja – Ë?

Shefi – Sa do?

Qytetarja – Po të ngelemi të dy të kënaqur domethënë. Se rrethi është i ngushtë. Ato 1000 euro ne i gjetëm borxh, i gjetëm andej. Tashi, ato të tjerët, me zor po i gjejnë andej. Nuk e di nga do i gjejnë. Si thua ti? 300? 250? 330 ë?

Shefi – …

Qytetarja – 300? Ok! Po kur do ta lemë të takohemi? Nesër. Unë po i them, t’i dërgojë nesër. Në rregull. Edhe takohemi. Unë të mos vij te komisariati, se atje s’dua.

Shefi – Pse nuk i re telefonit?

Qytetarja – I rashë, më doli i zënë. Më dilte i zënë… Ja, ta tregoj dhe telefonin. Hera e parë, që t’i kam rënë. Ja…kupton? 2 herë. Mirë! Takohemi nesër?

Shefi – Në telefon edhe…kur, ë, nesër?

Qytetarja – Sa të m’i sjelli ai e…

Shefi – Telefon.

Qytetarja – Ë.

Shefi – Pimë kafe.

Qyetarja – Mos kem nevojë, për me pas siklete nga të tjerët.

Shefi – ……….

Telefonata me Inspektorin

“Qytetarja – Alo! Më fal! Më dha numrin shef Ramazani. Ti, në komisariat je? Se unë këtu te komisariati jam. Je afër? Shumë mirë. Të të pres këtu, pra. Në rregull, në rregull! Se jam dhe me fëmijë të vogël, prandaj.

Fëmija – Mami!

Qytetarja – Jo nuk ik.

Qytetari – Nuk ikën mami!

Qytetarja –O, ti qenke!

Inspektori – Jemi parë.

Qytetarja – Po pra, jemi pa atë ditë. Si kalove?

Inspektori – Si kaloni, mirë?

Qytetarja –Mirë!

Inspektori- Ça do? Ça donte Ramzani?

Qytetarja – Ja, do i japësh një porosi. 300 -shen e eurove.

Inspektori – Për Ramazanin?

Qytetarja – Po.

Inspektori – A fole me të?

Qyetarja – Po, po, kam fol. Pa merak, thuaji mbarova punë me….. Edhe 300-shen.

Inspektori – Dakord!

Qytetarja – Në rregull?

Inspektori – Hajde, mirupafshim!

Qytetarja – Po vetëm amanet, pash Zotin, se…

Inspektori – Po s’bëhet fjalë, se mori në telefon vetë 10 herë.

Qytetarja – A, të mori dhe vetë në telefon?

Inspektori – 10 herë, jo 1 herë!

Qytetarja –Bëji të fala shefit!

Inspektori – Të fala paç!

Qytetarja – Thuaji Ramazanit, aman mos kem probleme më, me ato.

Inspektori – Nuk e di tani unë, s’jam në dijeni fare. Po nuk bëhet fjalë me pas ma!

Qytetarja – Mirë. Ok, në rregull! Faleminderit!”. /TvKlan/