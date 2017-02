Policia e Shtetit është kujtuar më në fund për të vënë në dispozicion 5 milionë lekë shpërblim për cilindo që jep informacion për vendodhjen e Klement Balilit. Shpërblimi do t’u jepet personave që kanë informacione e të dhëna të sakta, që mund të çojnë në arrestimin e të kërkuarit për trafik ndërkombëtar droge. Policia garanton ruajtjen e anonimatit dhe ka vënë në dispozicion një numër telefoni. (064109188).

Balili u shpall në kërkim nga Interpoli që në 17 maj të vitit 2016 për trafik ndërkombëtar droge, por u la i lirë me urdhër të Ramës. Ndonëse ishte në kërkim, Balili jo vetëm që lëvizte lirshëm, por ai shoqërohej nga zyrtarë të lartë dhe oficerë policie, të cilët kishin për detyrë ta denonconin dhe ta arrestonin si një person të kërkuar për aktivitet kriminal.

Në shtator të vitit të kaluar, Balili u fotografua duke festuar deri në orët e para të mëngjesit në resortin e tij "Santa Quaranta", ku ishte i ftuar në një dasmë. Personi që martohej është aktualisht drejtori i Transporteve në Sarandë, pozicion që më parë e mbante vetë Klement Balili, përpara se të shkarkohej kur u shpall në kërkim nga policia greke, si kreu i një bande që trafikonte drogë në vendet e BE. Gjatë gjithë kohës, ai ka qenë i ulur në tavolinën e dasmës bashkë me kreun e Partisë Socialiste në Tepelenë, Dino Selimi, që mban edhe postin e drejtorit të Drejtorisë Rajonale të Transporteve në Gjirokastër.

Presidenti i Republikës, Bujar Nishani, ka thirrur për të premten Këshillin e Lartë të Sigurisë me kërkesë të kreut të Parlamentit, Ilir Meta, për të diskutuar mbi përgjegjësinë e institucioneve në mosarrestimin e trafikantit të shumëkërkuar.