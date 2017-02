Prokurori i Përgjithshëm, Adriatik Llalla, ka zbuluar në emisionin “Opinion” të Blendi Fevziut, mënyrën se si i përdor Edi Rama ambasadorët të akredituar në Shqipëri, për të mbuluar pazaret në funksion të aferave korruptive. Prokurori i Përgjithshëm, iu referua një ndodhie në vitin 2010, në kohën kur ai drejtonte ILDKP-në, kur ish-kreu i Bashkisë sot Kryeministër u përzgjodh mes 109 zyrtarëve të tjerë të lartë për hetim pasurie. Llalla u shpreh se, menjëhëre pas kësaj, ka reaguar në mënyrë direkte ish- ambasadori John Withers, madje dhe në kontakte personale për të bërë të mundur shmangien e kontrollit dhe hetimit të pasurisë në atë kohë. Llalla la të kuptonte se me anë të shantazheve dhe daljeve publike, Withers kërkonte me çdo mënyrë heqjen e emrit të Ramës nga ky short “Shorti i ra kryeministrit aktual për t’u hetuar dhe kontrolluar, për t’iu kontrolluar pasuria e tij nga ILDKP, si kryetar i Bashkisë së Tiranës. Në momentin kur u përzgjodh, pra ishte krejt e rastësishme, kryetari i Bashkisë dhe aktualisht Kryeministër, pati një reagim të menjëhershëm ambasadori i asaj kohe, duke paragjykuar në media, por edhe në kontakte të drejtpërdrejta se procesi ishte i manipuluar etj. Natyrisht unë ndërrmora hapat e mia. Në rastin konkret të ambasadorit Withers, unë iu drejtova ministrit të Jashtëm të asaj kohe, z.Meta. Me të cilin patëm një bashkëpunim tepër të frytshëm, i vura në dispozicion të gjitha të dhënat dhe materialet që ambasadori amerikan përdori dhe kritikonte në mënyrë të paligjshme institucionin e ILDKP-së”, u shpreh Llalla.

Ndikimi

Por pavarësisht se si ka dalë kontrolli, deklarata e Llallës, nxjerr në pah fobinë që ka Kryeministri ndaj kontrollit të pasurisë së tij, por dhe ndaj çdo autoriteti ligjzbatues në këtë vend. Hetimi i pasurisë së Kryeministrit, do i kushtonte shkarkimin dhe ish-kryetares së ILDKP-së, Zana Xhuka, në kundërshtim me ligjin, shkarkim që do sillte në krye të këtij institucioni Shkëlqim Ganaj, i cili prej tre vitesh ka krijuar një hermetizim të institucionit që ai drejton. Kryeministri, megjithëse i shumëpërfolur për lejet e ndërtimit në kohën kur ishte në krye të Bashkisë, apo dhe për jetën luksoze që po bën përgjatë viteve si Kryeministër, sërish deklaron pasuri vetëm 3 mijë euro aq sa është çmimi i dhjetë kravatave të tij, ndërkohë që ishte OSBE që e akuzoi për 200 milionë euro të fshehura në kompanitë offshore përtej oqeanit. Por më e rënda në këtë histori është përdorimi i diplomatëve të huaj për të mbrojtur korrupsionin e tij. Mbetet ende e pasqaruar se çfarë e shtynte ish-ambasadorin Withers, të ndërhynte direkt tek organet ligjzbatuese për të ndaluar hetimin e një kryetari Bashkie, pavarësisht faktit që aso kohe ishte kryetar i opozitës. Natyrisht përgjigjen e kësaj mund ta japë vetëm zoti Withers, një ish-diplomat që pas përfundimit të misionit të tij në Shqipëri, po shijon kohën e pensionit.