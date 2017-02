Paloka: Pse refuzon Rama të japë informacion për Balilin?

Kryetari i Grupit parlamentar të PD-së, Edi Paloka ka folur dje për refuzimin e Kryeministrit për të marrë pjesë në Mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. “Rama refuzon të marrë pjesë në Këshillin e Sigurisë Kombëtare me temë: ‘Pse nuk arrestohet Klement Balili’? Çfarë di Edi Rama për Klement Balilin që refuzon të japë informacion? Pse ka frikë Edi Rama të ballafaqohet? A po e mban peng Klement Balili, Edi Ramën? Klement Balili është dëshmi e kontrollit të krimit mbi qeverinë, është dëshmi e bashkëqeverisjes së Edi Ramës me krimin. Krimi e solli në pushtet, me krimin po e mban pushtetin dhe përmes krimit shpreson ta rimarrë atë. Ne nuk mund ta lëmë vendin peng të krimit, peng të Ramës, balilëve, habilëve, tahirëve, Lul Berishës, Shullazit, ndokëve, roshëve, bushëve, etj. Ja përse më 18 qershor, ne duhet të bashkohemi për të ndalur këtë të keqe e për t’i hapur rrugë zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, ku qytetarët me vullnet të lirë të vendosin për të ardhmen e tyre”, tha Paloka.