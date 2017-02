Ndalimi i dy drejtuesve të lartë të policisë në Vlorë dhe në Tepelenë, me urdhër të Prokurorisë, si të lidhur me kultivimin e trafikimin e drogës, është dëshmia më e fortë e kriminalizimit të shtetit, e vënies së shefave të policisë së Saimir Tahirit dhe Edi Ramës në krye të biznesit të hashashit. Kreu i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë, Enkelejd Alibeaj ka deklarur dje se ndalimi së fundmi i këtyre dy drejtuesve, konfirmon të vërtetat e denoncuara nga Partia Demokratike prej 3 vitesh, për përfshirjen e njerëzve të Tahirit në trafikun e drogës, për haraçin që ata marrin nga ky biznes kriminal, deri në 40 për qind për një rrënjë.

Ai tha se nuk është rastësi që këta drejtues janë pikërisht në Vlorë dhe në Tepelenë, pikërisht në zemrën e territorit të kultivimit dhe trafikimit të drogës, pikërisht në zonën ku gjenden më besnikët e Saimir Tahirit.

“Dhe të dhënat që dolën sot në media, flasin për lidhje të këtyre zyrtarëve me grupe të strukturuara kriminale, të cilët i ndihmonin duke dekonspiruar aksionet e policisë.

Çdo qytetar dhe ne, e dimë mirë se kjo është vetëm maja e ajsbergut. Ne inkurajojmë Prokurorinë të thellojë hetimet, pasi drejtues të lartë janë të përfshirë në këtë biznes kriminal dhe zinxhiri të çon tek Tahiri dhe Edi Rama.

Ky inkriminim i shtetit, ky kanabizim i vendit, janë një motiv për çdo qytetar, për çdo shqiptar për të kërkuar drejtësi, për t’u bashkuar në protestën e madhe të 18 shkurtit. Droga është krim që helmon shoqërinë, dhunon votën, ndalon të ardhmen e vendit. Ndaj duhet të bashkohemi, ta ndalim këtë të keqe.

Më 18 shkurt, kundër drogës, kundër krimit, kundër shefave të Tahirit dhe Ramës që punojnë me trafikantët, për t’i dhënë vendit, rend, siguri dhe punë të ndershme”, tha Alibeaj.