Manjani: KQZ, vendim në diktaturën e proletariatit

Ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani e ka konsideruar si një hakmarrje të Ramës moslejimin e LIBRA-s për t’u regjistruar në KQZ si subjekt politik.

Manjani ka reaguar në Facebook, duke theksuar se KQZ, po vepron sipas urdhrave politikë të kryeministrit dhe jo duke u bazuar në ligjet dhe Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë. Sipas tij, në Kodin Zgjedhor, është parashikuar që partia politike që ka të paktën një mandat deputeti në 6 muajt e fundit, nuk ka nevojë të mbledhë firma mbështetëse për kandidatët e saj.

Reagimi i ish-ministrit

Propozimi më i fundit i Kryeministrit që KQZ të interpretojë Kodin Zgjedhor sipas qejfit të tij politik, është ligjërisht dhe demokratikisht i PAPRANUESHËM!

Me pak fjalë, sipas Kryeministrit, mandati i deputetëve që kritikojnë atë dhe që largohen nga grupi i tij politik nuk vlen më ligjërisht! Kulmi! Kjo sjellje nuk është parë e as dëgjuar as në zgjedhjet e marsit ’91!

Kjo sjellje politike ka precedentë vetëm në shtetet diktatoriale!

Kodi Zgjedhor në nenin 68 të tij ka përcaktuar shumë qartë kriterin që partia politike që ka të paktën një mandat deputeti në 6 muajt e fundit, nuk ka nevojë të mbledhë firma mbështetëse për kandidatët e saj.

Ben Blushi dhe Mimoza Hafizi kanë që sot më shumë se 6 muaj që nuk janë më anëtarë të grupit parlamentar të partisë së Kryeministrit! Sipas rregullores së Kuvendit në fillim të çdo legjislature bëhen edhe ndryshimet e grupeve parlamentare dhe që vjet në tetor Ben Blushi dhe Mimoza Hafizi nuk janë më anëtarë të grupit të PS.

Sipas Kushtetutës mandati i deputetëve nuk lidhet me asnjë mandat detyrues. Pra, askush nuk mund të detyrojë deputetin se si të flasë, votojë apo shprehet! Kjo do të thotë se mandati nuk hiqet/njihet edhe kur voton kundër partisë nga e cila e ke marrë atë mandat.

Gjithashtu, po sipas Kushtetutës, mandati i deputetëve mbaron në mënyrë normale vetëm kur mbaron mandati i Kuvendit. Mandati i këtij Kuvendi mbaron më 9 shtator të këtij viti. Pra, nuk mbaron as më 18 qershor e as më 28 prill siç propozon Kryeministri i KQZ!

Nga ky rregull kushtetues nuk bën përjashtim Ben Blushi e as Mimoza Hafizi! Edhe atyre mandati ju mbaron si gjithë të tjerëve, përfshi dhe mandatin e vetë deputetit Kryeministër!

KQZ-së i ka mbërritur një projektudhëzim që e lidh mandatin me data të sajuara! Ky udhëzim nuk ka asnjë lidhje as me Kodin Zgjedhor e as me Kushtetutën!

Ka lidhje me Ben Blushin dhe me Mimoza Hafizin dhe me aktivitetin e tyre politik. Ka lidhje me hakmarrjen primitive politike të Kryeministrit!

Nuk bllokohen sot kundërshtarët të konkurrojnë! Diktatura e Proletariatit është rrëzuar njëherë e mirë nga sistemi politik dhe juridik i Shqipërisë.

Prandaj i sugjeroj KQZ të respektojë Kushtetutën dhe ligjin e jo udhëzimet e diktaturës së proletariatit të Kryeministrit!

Duhet refuzuar ai palo udhëzim!”.