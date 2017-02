Vendimi i Prokurorisë së Krimeve të Rënda në Tiranë për të lënë të lirë një pilot italian të dyshuar për trafik ndërkombëtar lëndësh narkotike është pritur me kundërshti nga Gjykata dhe ka ngritur pikëpyetje mbi seriozitetin e autoriteteve shqiptare në luftën kundër fenomenit mjaft të përhapur të kultivimit dhe trafikimit të hashashit. “Zëri i Amerikës” në bashkëpunim me rrjetin investigativ BIRN, i hedh një vështrim luftës kundër drogave.

Piloti italian, Guido Guidi u lejua të largohej nga Shqipëria pas pesë muajsh hetime si i dyshuar për tentativën e trafikimit të 200 kilogramëve lëndë narkotike me avionin e tij të markës Pajper.

70-vjeçari nga provinca e Komos në Italinë e Veriut u la i lirë me kërkesë të Prokurorisë së Krimeve të Rënda në Tiranë më 24 janar, në këmbim të një garancie pasurore me vlerë 10 mijë euro.

Sipas vendimit të Gjykatës së Krimeve të Rënda për rastin Guidi, të cilin BIRN e disponon, Prokurororja e çështjes, Dolores Musabelliu argumentoi se piloti italian dyshohet për një vepër penale me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe se ekziston gjithashtu rreziku që ky person të mos vihet në dispozicion të hetimeve. Megjithatë, ajo vlerësoi se garancia pasurore prej 10 mijë eurosh është një masë e përshtatshme për nevojat e sigurimit.

Në vendimin e saj, Gjykata e quajti kërkesën e Prokurorisë për lirimin me garanci të Guidit si kontradiktore dhe gjykoi se sasia e vogël monetare nuk garanton paraqitjen e të dyshuarit përpara organeve të hetimit.

“Duke u nisur nga kushtet dhe kriteret e mësipërme, por edhe nga mënyra e organizimit të kësaj vepre penale, transportimi me avion i sasisë së lëndës narkotike dhe përhapja e saj në rang kombëtar dhe ndërkombëtar kohët e fundit e bën këtë vepër me rrezikshmëri të lartë shoqërore”, vërejti Gjykata.

Megjithatë, për shkak të nenit 244 të Kodit të Procedurës Penale, që përcakton se Gjykata nuk mund të caktojë një masë sigurie më të lartë se sa kërkesa e Prokurorisë, ajo miratoi lënien e lirë të Guido Guidit.

E kontaktuar nga BIRN, Prokurorja Dolores Musabelliu tha se në vendngjarje nuk u sekuestrua lëndë narkotike, çka sipas saj e vështirëson së tepërmi suksesin e hetimeve dhe dërgimin e çështjes në Gjykatë.

Por të dhënat e siguruara në vendimin e Gjykatës së Krimeve të Rënda tregojnë se, Guidi ka pranuar para hetuesve se në Shqipëri kishte ardhur për të trafikuar 200 kilogramë hashash drejt Italisë.

Në dëshminë e tij për prokurorët, ai ka pranuar se kishte fluturuar drejt Shqipërisë më 15 shtator së bashku me një shtetas tjetër italian, por sipas tij, operacioni i trafikut të drogës kishte shkuar keq.

“Pista ishte e lagësht dhe e rrezikshme, por Françesko këmbënguli që të uleshim. Në fund të pistës ishte një fuoristradë në ngjyrë të zezë dhe dy persona, ndërsa Francesko u ul nga avioni dhe ngarkoi lëndën narkotike së bashku me ata. Ata ngarkuan pesë çanta të mëdha me nga 30 kilogramë secila dhe disa çanta më të vogla”, dëshmoi piloti italian.

Në vendimin e Gjykatës thuhet gjithashtu, se Guidi u kishte kërkuar bashkëpunëtorëve të tij që të mos ngarkonin më, pasi ishte e rëndë për avionin. Ai ka shpjeguar më pas se, avioni u dëmtua dhe nuk u ngrit dot për shkak të ngarkesës dhe terrenit të papërshtatshëm, ndërsa personat kishin marrë sërish lëndën narkotike dhe ishin larguar para mbërritjes së policisë.

I dyshuari ka sqaruar gjithashtu se, trafikimi i drogës ishte organizuar nga dy shtetas shqiptarë dhe dy italianë, me të cilët Guidi kishte ardhur edhe tre herë të tjera në Shqipëri.

Gjatë udhëtimeve të mëparshme, ai kishte qëndruar në një hotel në afërsi të Rinasit dhe kishte drekuar bashkë me personat e tjerë në një restorant-kështjellë në zonën e Fushë-Krujës, udhëtime, të cilat janë verifikuar më pas nga hetuesit e Prokurorisë së Krimeve të Rënda.

Prokurorja Musabelliu tha se, hetimet vazhdojnë edhe pas largimit drejt Italisë të pilotit 70-vjeçar, ndërsa këmbënguli se nuk mund të jepte shpjegime të tjera për shkak të sekretit hetimor.

Piloti italian u ndalua në 15 shtator të vitit 2016 në një pistë të hapur në grykëderdhjen e lumit Ishëm në Durrës, pasi avioni që ai drejtonte pësoi avari. Guidi qëndroi për pesë muaj në rezidencën e Ministrisë së Brendshme në Durrës me një status të paqartë ligjor dhe në dispozicion të hetuesve të çështjes.

Ai është piloti i dytë italian që ndalohet në Shqipëri, në përpjekje për të trafikuar jashtë kufijve një pjesë të vogël prej sasisë së madhe e kanabisit që prodhohet në vend. Ndryshe nga piloti Xhorxho Riformato, që u dënua me 15 vjet burg për trafik ndërkombëtar lëndësh narkotike, përballja me drejtësinë shqiptare e Guido Guidit rezultoi më fatlume.