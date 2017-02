Ka therur një njeri me thikë, emërohet drejtor në OSHEE

Një vrasës është emëruar nga Rama drejtor i OSHEE. Skandali është denoncuar publikisht nga ish-kryeministri Berisha, i cili ka publikuar mesazhin e një qytetari në Facebook. “Kriminelë të të gjitha llojeve bashkohuni rreth Edvinit! Qytetari dixhital denoncon: Ersi Sylejmanin, drejtor në OSSHE si vrasës që ka therur me thikë një njeri”, shkruan Berisha duke publikuar mesazhin e qytetarit.

“Përshëndetje Doktor Sali Berisha. Po ju dërgoj këtë lajm që askush nuk po e nxjerr në gazetë apo nuk po marrin masa administrative kundrejt këtij personi. Ersi Sujlemani është person me precedent penal, person i inkriminuar që nuk e di se kush po e mbron atë person. Ai dhe një kushëri i vet ka therur me thikë një person në mes të Kamzës vite më parë dhe tani është drejtor i OSHEE. Si ka mundësi që mbrohet ky kriminel”, përfundon mesazhi i qytetarit.

Po ashtu, ish-Kryeministri Berisha ka denoncuar ish-kryetarin e Bashkisë së Kavajës, Elvis Roshi për shitje droge pranë një gjimnazi. “Stazhieri dixhital denoncon: Shitjen haptas të drogës nga Elvis Rroshi tek gjimnazistët e gjimnazit “Aleksandër Moisiu”. Bashkëpunimin në këtë krim të drejtoreshës së gjimnazit!”, shkruan Berisha, duke publikuar mesazhin e qytetarit nga Kavaja.

“Përshëndetje doktor. Aktualisht bëj stazhin në gjimnazin e Kavajës “Aleksandër Moisiu”. Në këtë gjimnaz, Elvis Rroshi shet pa ju trembur syri hashash tek të rijtë. Drejtoresha pjesë e LSI është në dijeni të kësaj, po është palë se merr pjesën e vet. Ju lutem denoncojeni këtë fakt meqë jeni në seance plenare”, shkruan qytetari.