Diplomatët e huaj: Zgjedhjet do të vidhen

Diplomatët e huaj në Shqipëri konfirmojnë shqetësimin e opozitës se zgjedhjet e ardhshme që do të mbahen në qershor janë në rrezik duke paralajmëruar të njëjtin shqetësim se : Zgjedhjet do të vidhen. Ishte ambasadori i SHBA, Donald Lu që gjatë një takimi dha alarmin për vjedhjen e zgjedhjeve në Shqipëri. Ambasadori tha se njerëz të fuqishëm po përgatiten të vjedhin zgjedhjet e ardhshme në Shqipëri dhe gjithçka tjetër në këtë vend. “Nëse ne, shoqëria civile, partnerët ndërkombëtarë dhe media nuk jemi syshqiponja, politikanë, gjykatës, prokurorë të korruptuar dhe krerë të krimit do të përpiqen t’i vjedhin këto zgjedhje, reformën në drejtësi dhe gjithçka tjetër në ekonominë e vendit. Këta persona janë veçanërisht të frikësuar nga vëzhguesit vendorë të zgjedhjeve dhe ata që mbrojnë demokracinë e drejtpërdrejtë. Ju flisni shqip. Ju kuptoni kontekstin politik. Dhe keni mësuar marifetet e partive politike”, tha Lu. Nga ana tjetër alarmi se, paratë e drogës do të përdoren në zgjedhje është dhënë shumë më herët dhe nga Presidenti i Republikës, kur foli për tonelata farë kanabisi të futur në vend, një informacion i marrë ky nga shërbimet partnere dhe vendase. E jo vetëm kaq. Edhe aleatët e mazhorancës e kanë ngritur si shqetësim, faktin e personave të inkriminuar, kur ministri i Mjedisit tha se në Policinë e Shtetit janë infiltruar njerëz me të kaluar kriminale, të cilët do të përdoren për të manipuluar zgjedhjet e ardhshme, një skenar i Kryeministrit, i cili e sheh përditë se po humbet më shumë elektorat për shkak të politikave të mbrashta, korrupsionit dhe vjedhjes që e shoqëroi përgjatë këtyre viteve në qeverisje. I rrethuar nga të tijtë në këtë inkursion kriminal, ai po mundohet me të gjitha format të bëjë të paditurin, por pa e kuptuar se prekja e zgjedhjeve është një aventurë, e cila mund t’i kushtojë shumë më shtrenjtë se thjesht humbja e pushtetit. Ai tashmë është nën vëzhgim nga e gjithë bota demokratike e ngritur mbi parimet e shenjtërisë së votës dhe lirisë së zgjedhjes, vlera për të cilat Rama ka treguar se nuk i respekton, por sado të mundohet këtë herë është ndryshe. Ndërkohë po dje, ambasadori i OSBE Bernd Borchardt deklaroi se OSBE nuk mund të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme. “Ekziston një opinion i përgjithshëm se OSBE-ja dhe ndërkombëtarët janë këtu për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Jo. Ne jemi këtu për të ndihmuar, për të këshilluar, për t’iu dhënë praktikat ndërkombëtare më të mira, por ne nuk mund të ndikojmë në mënyrë thelbësore dhe as të legjitimojmë sjellje apo rezultate. OSBE/ODIHR-i do të vëzhgojë zgjedhjet në Shqipëri. Vëzhguesit tanë ndërkombëtarë do të jenë dëshmitarë të zgjedhjeve dhe punës së KQZ-së, komisionerëve, partive dhe votuesve” është shprehur Borschardt.