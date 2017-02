Debati për ushtrinë e Kosovës në OKB

Në një sesion rutinë të Këshillimit të Sigurimit për Kosovën, përfaqësues të Beogradit dhe Prishtinës u përplasën përsëri me dy vizione të kundërta. Serbia përfaqësohej kësaj here nga Presidenti Tomislav Nikoliç, i cili shprehu pakënaqësi rreth përpjekjeve të Prishtinës për krjimin e një ushtrie. Ambasadorja e Kosovës në SHBA, Vlora Çitaku tha nga ana e saj se Prishtina nuk do të diskutojë me Serbinë dhe me asnjë vend tjetër për krijimin e forcave të armatosura.

President serb Tomisllav Nikoliç tha se Republika e Serbisë është e angazhuar për zgjidhjen e të gjitha çështjeve të debatueshme nëpërmjet dialogut brenda kornizës së statusit-neutral. Vetëm përmes një qasjeje të tillë është e mundur arritja e stabilitetit në Kosovë. Qëllimi ynë kryesor, tha ai, është ruajtja e paqes, stabilitetit dhe jeta e njerëzve. Duke iu përgjigjur me vendosmëri të të gjitha sfidave, tha zoti Nikoliç, institucionet qeveritare të Republikës së Serbisë kanë qenë të dobishëm në qetësimin e tensioneve në Kosovë që kërcënojnë të shkallëzohet.

“Në këtë kontekst, do të doja të theksoj në veçanti deklaratat e dëmshme të bëra në lidhje me një formacion të mundshëm të Ushtrisë së Kosovës; do të ishte një shkelje e qartë e Rezolutës 1244 dhe në të njëjtën kohë, një kërcënim i ri serioz i përpjekjeve të investuara për stabilitetin jo vetëm në Kosovë, por edhe për Ballkanin Perëndimor,” tha zoti Nikoliç.

Presidenti serb tha se Serbia kërkon që Kosova të përmbushë marrëveshjet e arritura katër vjet më parë dhe se angazhimi i vendit të tij për të plotësuar marrëveshjet e arritura mes palëve përmes dialogut nuk ka patur të njëjtën përgjigje nga pala shqiptare.

Ambasadorja e Kosovës në Shtetet e Bashkuara, Vlora Çitaku tha se mësimet e Kosovës janë mjaft të thjeshta: mund të fitosh nëse ke të drejtë, nëse kauza është e drejtë, edhe nëse nuk je më i fuqishmi. Ambasadorja Çitaku tha se vendi i saj do të nderojë gjithmonë rolin e Këshillin e Sigurimit, por ka ardhur koha për të ecur përpara. Në kundërshtim me deklaratën e Presidentit serb, ajo tha se takime të tilla të janë shpenzim i pajustifikuar kohe.

“Shpenzimi i milionave për të mbajtur në Kosovë UNMIK-un, i cili nuk ka më një mision ose funksion është gjithashtu kosto e pajustifikuar,” tha ambasadorja e Kosovës. Zonja Çitaku tha se Kosova nuk do të diskutojë me Serbinë apo dhe me asnjë vend tjetër krijimin e forcave të saj të armatosura. Ky, tha ajo, është një vendim i ligjshëm i autoriteteve të Kosovës.

Ajo e quajti ndalimin e zotit Haradinaj në Francë me kërkesë të Serbisë “një akt të dëshpëruar” të Beogradit për të kthyer prapa historinë. Serbia, tha ajo, ka ngritur më parë akuza të ngjashme kundër të gjithë udhëheqësve perëndimorë, duke përfshirë presidentin Bill Clinton.