Eshtë e qartë se nuk mund ta njohesh realitetin kur je 3 ditë jashtë e 1 ditë në punë. Kjo i ka ndodhur Veliajt i cili, edhe pse prej dy vitesh është në krye të Bashkisë së Tiranës, nuk njeh ende kufijtë territorialë, edhe pse ndarja është bërë me ishuj, kujtojme qytetaret e Zall Herrit duhet te kalojne neper Kamez per te shkuar ne qendren e Njesise Administrative Tirane, ndarje politike!

Drejtoria e UKT ku sot ka bere analizen kolegu mashtrues i Tiranes eshte ne teritorin e Kamzes (qe brenda pranveres do merret nga Bashkia Kamez), por tubacioni qe kalon nga impianti i Bovilles drejt Tiranes menaxhohet nga UKT-ja e tij, pra nese ka abuzim apo vjedhje faj eshte i turistit me luksoz ne Shqiperi, kreut te Bashkise Tiranes. Sepse eshte nen menaxhimin e tij.

Ku e gjen kurajon kolegu mashtrues qe cdo dite merr nen mbrojtjen politike te qeverise:

-Territore padrejtesisht nga Kamza,

– Pyje nga Kamza.

– Qe merr funksione te deleguara nga qeveria qe duhet ti merrte Kamza por jane marre padrejtesisht nga Tirana si:

– Repartin e zjarrfikseve te Kamzes.

-Makinerite e financimin e Kullimit dhe Vaditjes qe i takonte Kamzes.

– Konviktin e shkolles mesme qe i takonte Kamzes.

– Fondin e Mirmbajtjes se rrugeve qe i takonte Kamzes

-Administrimin e pyjeve qe i takonte Kamzes.

Fakt eshte se Kamza ka aplikuar per 4 vite mbi 120 projekte tek qeveria, te refuzuara te gjitha, ndersa Bashkia e Tiranes ka marre 33,5 here me shume leke per fryme per banoret e Tiranes. A nuk jane njesoj banore, me te drejta te njejta si ne Kamez si ne Tirane?

Kjo eshte e verteta.

Veliaj ka kapur mediat dhe çdo mashtrim i tij behet lajm.

Po realiteti qe prekin e njohin qytetaret nuk ndryshohet me propagande te rreme.

Realiteti ndryshon duke u sherbyer njerezve, pavaresisht ku banojne, dhe per ke votojne.